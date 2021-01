Addio "Internazionale", benvenuta "Inter Milano". La scelta rivoluzionaria di Suning per provare a crescere sui mercati esteri, legando il nome della squadra a quello della capoluogo lombardo, è destinata a far discutere tifosi nerazzurri e tutti gli amanti del calcio. Secondo quando riporta la Gazzetta dello Sport a marzo andranno in pensione sia la formula "Football Club Internazionale Milano" sia lo storico logo disegnato nel 1908 da Giorgio Muggiani, un pezzo di storia dell’arte e del design italiano. Il club si riconoscerà per le lettere "I" e "M", intorno alle quali sarà legata una campagna di comunicazione nei prossimi mesi ("I am Milano") in concomitanza con i 113 anni dalla fondazione della società, il 9 marzo.