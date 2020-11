Una sconfitta in terra spagnola contro il Real Madrid non è certo qualcosa di scandaloso, anche se si parla dell'Inter di Antonio Conte. Quello che preoccupa, però, è come realmente sia arrivato questo nuovo K.O. e, soprattutto, il peso di questa sconfitta su morale ed equilibri della squadra. I nerazzurri, dopo appena 9 partite giocate tra campionato e Champions League, sono già al primo vero campanello d'allarme della stagione: il cammino europeo è già compromesso, nel girone di ritorno il minimo errore potrebbe costare davvero caro. In campionato, intanto, la vittoria di qualche settimana fa contro il Genoa rappresenta l'unica nota lieta di un mese decisamente non da incorniciare. La solidità difensiva della scorsa stagione sembra essere stata smarrita, lo spirito combattivo che Conte ha da sempre trasmesso all'ambiente nerazzurro sembra opacizzarsi prestazione dopo prestazione...una svolta immediata appare necessaria.

Serie A Lautaro-Inter ancora insieme? Gattuso rinnova col Napoli 8 ORE FA

Una difesa da ritrovare

Avevamo salutato l'ultima stagione con l'Inter miglior difesa d'Italia con appena 36 reti subite nel corso dell'intero campionato: i numeri, adesso, parlano di 10 gol incassati nelle prime sei giornate solamente a campionato, a questi si aggiungono, poi, i 5 in tre partite nella massima competizione europea. Conte non può certo ritenersi soddisfatto, considerando che anche un pilastro della difesa come Stefan De Vrij è apparso più volte in affanno in questo inizio di stagione. Certo, le assenze di Skriniar e Bastoni non gli hanno dato una mano, Kolarov nei tre di difesa si è dimostato in più di un'occasione poco lucido, l'inserimento di Hakimi nell'undici titolare ha poi spostato gli equilibri del gioco su una fase maggiormente incentrata sulla spinta offensiva lasciando maggiori spazi di manovra agli attacchi avversari. L'ultimo clamoroso errore del marocchino contro il Real Madrid che ha permesso a Benzema di sbloccare la sfida, poi, non è altro che l'ennesima testimonianza che anche lui, come De Vrij e gli altri protagonisti della difesa nerazzurra, necessitino di ritrovare la condizione mentale dei tempi migliori. Serve maggiore serenità, il modo migliore per ritrovarla è passare da una nuova continuità di risultati.

La delusione di Achraf Hakimi, Real Madrid-inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

Manca la "garra", ma fiducia a Conte

L'assenza di pubblico, come nelle ultime gare della scorsa stagione, ci permette di sentire più da vicino la voce di giocatori e allenatori in campo. Chiaro a tutti, in tal senso, è come la voce di Conte accompagni l'Inter e i suoi giocatori per gli interi 90 minuti di ogni partita disputata. Ma non sempre il sentire coincide con l'ascoltare: dalle ultime partite dei nerazzurri, infatti, sembra che i giocatori non riescano a mettere in pratica quello che gli chiede il proprio allenatore, di mettere in campo quella "garra" - termine forse ormai abusato ma che coincide a pieno con lo spirito combattivo di Conte - che del tecnico salentino ha fatto le fortune nelle precedenti esperienze sulle panchine di Juventus prima e Chelsea poi. L'Inter combatte, certo, ma solo quando il risultato è ormai compromesso...come a voler limitare i danni, evidenziando limiti forse più mentali che fisici.

Primo posto in classifica in Serie A distante cinque punti, appena tre vittorie messe in cascina fin qui nell'intero avvio di stagione, ma nonostante questi numeri la posizione di Antonio Conte rimane solida. C'è piena fiducia da parte della società, dal presidente Zhang all'Amministratore Delegato Beppe Marotta, nell'operato del tecnico nerazzurro: ora, però, è il momento di portare a casa anche i risultati.

E ora...l'esame Atalanta

"L'Inter pensa da grande" ha detto Antonio Conte nell'immediato post partita della sfida contro il Real: il nuovo esame di maturità, allora, è in programma già nel fine settimana ormai alle porte. I nerazzurri se la dovranno vedere contro l'Atalanta al Gewiss Stadium, un'altra squadra diventata ormai una grande del nostro campionato. Sfida da grande fascino e curiosità per gli amanti del calcio, un'attesa prova di maturità per l'intero ambiente interista, che da Bergamo potrebbe rilanciarsi una volta per tutte mettendo la parola "fine" all'altalena di risultati di inizio stagione.

Servirà il Vidal dei tempi migliori, ci sarà bisogno dell'Eriksen affamato visto nell'ultima pausa delle nazionali e, considerando anche la probabile nuova assenza di Lukaku, non potrà mancare il Lautaro Martinez format europeo visto nell'ultima sfida di Champions. Si riparte dalle poche certezze, da un super Barella - chiave del centrocampo nerazzurro - e dalla voglia di tornare a stupire: per farlo, sarà necessario ritrovare la "garra" di Conte e l'equilibrio difensivo dei tempi migliori.

Conte: "L'Inter pensa da grande, c'è fiducia"

Champions League Real Madrid-Inter 3-2, pagelle: disastro Hakimi IERI A 22:10