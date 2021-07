L'Inter non partirà per la tournée in Usa prevista alla fine di luglio: i nerazzurri proseguiranno la preparazione ad Appiano Gentile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la decisione è maturata in seguito all'evoluzione dei contagi da variante "Delta" negli States. In precedenza anche l'Arsenal aveva rinunciato alla partenza.

notizia in aggiornamento...

