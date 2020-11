Inter-Torino, match dell'ottava giornata della Serie A 2020-2021, andato in scena allo stadio Meazza di Milano, si è concluso col punteggio di 4-2. Gara arbitrata da La Penna. L'Inter trema, sbanda, si rialza e rimonta da Pazza. Il Torino gioca un ottimo primo tempo a San Siro e passa in vantaggio con merito con Zaza nel recupero di frazione. Nella ripresa, Ansaldi fa 0-2 dal dischetto ma i nerazzurri ribaltano il match con rabbia: Sanchez e Lukaku confezionano il 2-2, su rigore il belga fa 3-2 all'84' e c'è spazio anche per il poker di Lautaro Martinez. Successo fondamentale per la squadra di Conte, a tre giorni dalla sfida di Champions League con il Real Madrid.

Il tabellino

Inter-Torino 4-2

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio (65' Skriniar), Ranocchia (74' de Vrij), Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini (65' Lautaro Martinez), Young (74' Perisic); Barella; Lukaku, Alexis Sanchez (86' Nainggolan). Allenatore: Antonio Conte.

Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Meité, Rincon (85' Edera), Linetty, Ansaldi; Verdi (42' Bonazzoli), Zaza (93' Millico). Allenatore: Francesco Conti (Giampaolo indisponibile perché positivo al Covid-19).

Arbitro: Federico La Penna della Sezione di Roma 1

Gol: 47' Zaza (T), 62' rig. Ansaldi (T), 64' Sanchez (I), 67' e 84' rig. Lukaku (I), 90' Lautaro Martinez (I)

Assist: Meité (T), Sanchez (I), Lukaku (I)

Ammoniti: Verdi (T), D'Ambrosio (I), Bastoni (I), Young (I), Singo (T)

Note: recupero 2' + 5'

La cronaca in 12 momenti chiave

10' - Lancio al cachemire di Verdi, Zaza al volo non trova lo specchio ma che palla di Verdi...

17' - Hakimi sbaglia il retropassaggio per Handanovic e per poco non ne approfitta l'ex Ansaldi.

21' - Rincon avanza e con i tempi giusti la passa a Zaza che si ritrova da solo davanti ad Handanovic: gli tira addosso, cosa spreca Zaza! Lo teneva in gioco Ranocchia.

45' + 1' - Sbaglia Bastoni. Per sua fortuna lo grazia Zaza: prima dell'ingresso in area lo stende e sarebbe stato cartellino rosso per aver negato una chiara occasione da gol, ma è fallo in attacco per un fallo di mano inutile e vistoso di Zaza.

45' + 2' - GOL DEL TORINO - Azione da Play Station del Toro, difesa dell'Inter in bambola: colpo di tacco di Meité (assist) e sinistro vincente di Zaza, imprendibile per Handanovic.

60' - RIGORE PER IL TORINO - La Penna va a rivedere un'entrata scomposta di Young su Singo nell'area nerazzurra.

62' - GOL DEL TORINO - Sfiora Handanovic ma il mancino dell'ex Ansaldi (che non esulta) è vincente.

64' - GOL DELL'INTER - Da Vidal a Lukaku che la piazza sulla traversa, batti e ribatti e risolve Sanchez in mischia.

67' - GOL DELL'INTER - Da Lautaro a Sanchez che dalla destra mette al centro un pallone solo da spingere per il belga: pareggio di rabbia dell'Inter.

84' - RIGORE PER L'INTER - Non è fuorigioco di rientro di Sanchez dunque è fallo da rigore di Nkoulou su Hakimi dopo on field review.

85' - GOL DELL'INTER - Lukaku spiazza Sirigu, rimonta Inter completata.

90' - GOL DELL'INTER - Gran palla di Perisic, Lukaku fa assist e Lautaro la chiude per il 4-2 definitivo.

MVP

Romelu Lukaku. L'anima, la personalità, il carisma. Suona la carica propiziando l'1-2, segna il facile 2-2, sigla il 3-2 su rigore e regala l'assist del 4-2. What else?

Fantacalcio

Promosso - Alexis Sanchez: parte male ma poi si fa perdonare. Mette a referto un gol e un assist cambiando marcia per l'uno-due che fa partire il ribaltone.

Bocciato - Achraf Hakimi - Irriconoscibile rispetto ai tempi del Borussia Dortmund. Pasticcia in impostazione, non salta l'uomo, cresce solo nel finale e si procura il rigore.

Il momento social del match

L'Inter torna Pazza...

Conte: "L'Inter pensa da grande, c'è fiducia"

