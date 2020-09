Da Sarri a Pirlo. Da Pjanic ad Arthur. Da Higuain a chi: Suarez il promosso o Dzeko il promesso? Dipendesse dal sottoscritto: il bosniaco. Cristiano fisso in area, mai. Dybala frigge. E su Kulusevski, un plebiscito: vedrete che roba. E allora? Chiellini, la difesa a tre, il motore da rinfrescare, la solita ossessione Champions. Più un architetto, in panchina, che dovrà insegnare come affrontare i problemi, lui che era abituato a risolverli. Tanti dubbi. Eppure la lascio dov’era: in pole. Per ora.