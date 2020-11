Senza il tavolino e il 3-0 al Napoli di cui si è discusso oggi in appello, il passo della Juventus di Andrea Pirlo, un cantiere ambulante, è da lumaca. Unico sollievo, la classifica: corta, trafficata. Due vittorie e quattro pari. Dopo la Roma, l’allenatore si disse contento del risultato e non della prestazione. Dopo la Lazio, della prestazione e non del risultato, che il "protocollo Caicedo" ha fissato al 95’.

Dopo 10 gare ufficiali, nell'era Andrea Agnelli solo Allegri nel 2015-16 ha avuto una partenza più lenta di quella di Pirlo

2010-11 DELNERI 6 V, 2 P, 2 S 2011-12 CONTE 6 V, 4 P, 0 S 2012-13 CONTE 6 V, 4 P, 0 S 2013-14 CONTE 7 V, 3 P, 0 S 2014-15 ALLEGRI 7 V, 2 P, 1 S 2015-16 ALLEGRI 5 V, 2 P, 3 S 2016-17 ALLEGRI 8 V, 1 P, 1 S 2017-18 ALLEGRI 7 V, 2 P, 1 S 2018-19 ALLEGRI 10 V 2019-20 SARRI 8 V, 2 P, 0 S 2020-21 PIRLO 5 V*, 4 P, 1 S

* nelle 5 vittorie di Pirlo si considera anche il 3-0 a tavolino in Juve-Napoli

Per un motivo o per l’altro, quando si alza l’asticella la Juventus cala o non riesce, comunque, a valicarla. Roma (2-2), Barcellona (0-2), Lazio (1-1). Tornando al campionato, 12 gol sul campo: non molti. La metà di Cristiano, compreso l’ultimo. Sei al passivo: troppi. I problemi s’inseguono, rimbalzano dalla fragilità degli equilibri alla mancanza di cattiveria, già emersa a Crotone, per un’ora con il Verona e persino all’Olimpico, ieri, allorché solo il marziano - fra rete, palo e gran parata di Pepe Reina - aveva sfiorato quel raddoppio che il felice impatto avrebbe legittimato.

Era una Lazio "tamponata", senza Ciro Immobile, Lucas-Leiva e Thomas Strakosha. Ha cercato con Francesco Acerbi, Luiz Felipe e un discreto filtraggio di disarmare i contropiedi. Ha aspettato il bis degli avversari e l’ingresso di Felipe Caicedo. Del primo, un po’ di trambusto ma nessuna notizia. Dell’altro, viceversa, il solito cerimoniale. Caicedo entra (in largo anticipo, questa volta), fa a sportellate e dalla lotteria del 95’ - come a Torino, come in Russia - estrae una pepita di gol, complice la preziosa piccozza di Joaquin Correa (per tacere del "prego, s’accomodi" di Rodrigo Bentancur e Juan Cuadrado).

E’ grave, per chi ambisce all’Europa, non liquidare simili pratiche: al netto degli episodi, sempre in agguato. Ed è ancora più grave l’idea di Juventus che l’uscita di Cierre, acciaccato, ha trasmesso nel quarto d’ora conclusivo. Ai ragazzi indomiti di Simone Inzaghi non è parso vero: svanita la "presunzione" di pericolo, tutti avanti. E Madama? Un catenaccione d’altri tempi. Fra i motivi, ahinoi, l’approccio di Paulo Dybala. Ha avuto seri problemi di virus e di muscoli, nessuno lo nega, ma puntare a 15 milioni d’ingaggio e dirlo in giro proprio adesso che non ne azzecca una, non è la mossa più saggia. Nello stesso stadio dalla cui "spazzatura" recuperò una gemma straordinaria, ha perso la palla che il destino, goloso, ha usato come detonatore dell’aggancio.

L’Omarino è un peso. Chissà che effetto sortiranno le Nazionali. Non va abbandonato, va rianimato: a patto che lo voglia e invogli a farlo. Dybala o non Dybala, la Juventus resta un abbozzo di squadra. Perché, soprattutto, i problemi sono a centrocampo; e perché in mezzo - causa, anche, il calendario - il tecnico cambia spesso. Alvaro Morata si è votato a sacrestano di Cristiano, non potrà sempre risolvere, ma aiuta. Era la quarta scelta, guai a dimenticarlo.

In attesa di plasmare manovre coerenti (non sarà facile, a prescindere), Pirlo deve riaccendere quel fuoco che, sovente, portava la Juventus oltre i propri limiti. E il fuoco non dipende dalle lavagne: dipende dall’anima.

