Buone notizie in casa Juventus. Non solo il ritorno di Cristiano Ronaldo alla Continassa (con Pirlo che non ha neanche un infortunato ai box), ma il club bianconero è riuscito a sottoscrivere un nuovo accordo di sponsorizzazione con Jeep fino al 2024. Un accordo molto vantaggioso considerando i tempi: con la Juventus che incasserà 135 milioni nei prossimi 3 anni.

Il comunicato della Juventus

Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus”) comunica di aver raggiunto con FCA Italy S.p.A. (“FCA”) l’accordo per il rinnovo della sponsorizzazione della maglia gara per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Tale accordo scaturisce dalla reciproca soddisfazione di una partnership di successo che accompagna Juventus ed il brand Jeep dalla stagione sportiva 2012/2013. L’accordo prevede un corrispettivo base per ciascuna stagione sportiva di € 45 milioni e componenti variabili in funzione dei risultati sportivi.

Juventus e FCA sono parti correlate in quanto soggette a controllo da parte di EXOR N.V. L’operazione in oggetto, pur essendo ritenuta operazione ordinaria a condizioni equivalenti a quelle di mercato/standard, è stata sottoposta, ai sensi della procedura per operazioni con parti correlate adottata da Juventus, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Juventus, previo motivato parere favorevole del Comitato per le operazioni con parti correlate. Costituendo operazione con parte correlata di maggior rilevanza, verrà pubblicato un documento informativo secondo i termini e le modalità previste dalle applicabili disposizioni normative e regolamentari

Un affare per la Juventus che ha quindi confermato la 'presenza' del marchio Jeep sulle sue divise per le prossime tre stagioni.

