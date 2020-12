L’ottima prestazione dal primo minuto in Champions League contro la Dinamo Kiev, ora le prime pagine dopo il deep impact dalla panchina che ha ribaltato il derby col Torino: Weston McKennie in questo momento è l’uomo in più della Juventus di Andrea Pirlo, senza discussioni. E non solo per quella perentoria incornata di testa di sabato sera…

Al di là del gol ha portato un’energia che sia Bentancur che soprattutto Rabiot non sono riusciti a dare. Aggressione alta, voglia, cattiveria agonistica. L’americano non è certo un fenomeno ma pare proprio essere ciò di cui ha bisogno questa squadra in questo momento. Chissà se lo capirà anche Pirlo. [Pagella di McKennie, Eurosport]

Serie A Le pagelle di Juventus-Torino 2-1: McKennie energia pura 16 ORE FA

Cosa dà Mckennie alla Juve

Grinta, in primis, non esattamente un dettaglio. La voglia di sacrificarsi e incidere, di lasciare il segno. Magari il ragazzo del Texas non avrà una tecnica sopraffina – quella che per intenderci soleva sciorinare mister Andrea Pirlo nella sua prima vita da calciatore – ma di certo è un centrocampista dinamico, abile nell’inserimento e in questo momento funzionale negli schemi della Juventus perché in grado di apportare ritmo sul settore di centro-destra. Lo ha dimostrato tutte le volte in cui è sceso in campo.

Il gol? Mi piace inserirmi, l'ho fatto e ha funzionato. Io e Cuadrado non ci somigliamo soltanto, ma abbiamo un'ottima intesa. (McKennie)

Nodo centrocampo

Già, i “problemi” di una Juventus in (piena) corsa su tutti i fronti ma ancora cantiere aperte sul fronte del gioco/identità di squadra nascono proprio dal settore nevralgico del campo. Mancano qualità in cabina di regia e ritmo negli altri interpreti del 4-4-2 di Pirlo: paradossalmente, il vero punto fermo del reparto è proprio l’ex Schalke 04 Weston McKennie. Il meno quotato, il meno pagato… E questo non è un segnale confortante per Pirlo: un gregario, per quanto “di lusso”, non può prendersi la scena in una squadra che punta ai traguardi più ambiziosi possibili.

Pirlo: "Brutto 1° tempo, ma alla fine è uscito il DNA della Juventus"

Serie A McKennie e Bonucci, la Juventus ribalta il Toro: 2-1 nel derby 17 ORE FA