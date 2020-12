Dopo le feste natalizie, le squadre sono già al rientro per preparare il prossimo turno di campionato (fissato per domenica 3 gennaio). C'è chi ha già cominciato, chi come la Juventus ha invece ripreso le sedute alla Continassa il 28 dicembre. Bisogna dimenticare l'incredibile ko interno contro la Fiorentina per 3-0 e ripartire in campionato contro l'Udinese per rilanciare la corsa Scudetto.