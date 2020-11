Non finiscono le cattive notizie in casa-Lazio: dopo la notizia di Ciro Immobile, di nuovo positivo al gene "N", anche l'ultimo tampone per il Covid-19 a cui si è sottoposto Sergej Milinkovic-Savic, convocato dal ct della Serbia per gli impegni contro Scozia, Ungheria e Russia, è risultato positivo.