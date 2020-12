La sentenza del Collegio di Garanzia del CONI ha ribaltato tutta la classifica. Sì, perché contavamo tre punti in più alla Juventus, assegnati a tavolino dopo il “rifiuto” del Napoli di presentarsi allo Stadium lo scorso 4 ottobre. Per il CONI, però, il Napoli non si è rifiutato, ma è stato fermato dalla ASL di competenza visto le positività al covid di Zielinski e Elmas e la possibilità di ulteriori contagi nel gruppo squadra (il Napoli aveva appena giocato contro il Genoa pieno zeppo di positivi). La classifica quindi si ridisegna: la Juventus scende da 27 a 24 punti al pari della Roma. E sale a quota 24 punti lo stesso Napoli a cui era stato tolto inizialmente un punto di penalizzazione. Milan in vetta davanti all'Inter e a +7 dal gruppo Napoli-Juventus-Roma.