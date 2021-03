Ogni allenatore teme la pausa delle Nazionali, specie quando essa si materializza proprio a ridosso del rush finale della stagione. Il pericolo di perdere una pedina importante del proprio scacchiere è reale e tangibile. In Serie A ad oggi a pagare lo scotto più alto di questa sosta delle Nazionali sono stati indubbiamente la Roma e Paulo Fonseca che in questi due mesi conclusivi non potranno contare su, 21enne difensore albanese che in un infortunio al ginocchio rimediato nel match Albania-Andorra ha accusato la lesione del menisco. La sua stagione finisce qui.