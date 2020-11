Per iniziare un’analisi sulla Roma, è necessario partire da questa dichiarazione di Fabio Capello: una sorta di mantra su come funziona il calcio nella capitale.

“Dopo la vittoria dello Scudetto continuarono a far festa per 6 mesi. Dissi ai giocatori che avevamo vinto un campionato e non avevamo fatto altro che il nostro dovere. Dicevo loro che si doveva andare avanti, che dovevamo lavorare di piu' ma era molto, molto difficile perchè questa festa continuava e influenzava i giocatori con le radio romane che continuavano ad elogiarci. È stata un'avventura molto faticosa quella con la Roma ma anche gratificante e entusiasmante perchè si fa fatica a lavorare a Roma, si fa fatica a cambiare certe abitudini”.

Serie A Le pagelle di Roma-Parma 3-0: Mkhitaryan domina IERI A 16:17

Per quanto questo discorso si possa abbinare a quasi tutte le più importanti piazze mondiali, bisogna ammettere che Roma non è sicuramente una città comoda per calciatori e allenatori. Tra l’ambiente romano, molto spesso citato come spauracchio, e l’amore incondizionato della gente, la verità, come sempre, sta nel mezzo. Se è vero che la capitale è una piazza complicata, è altrettanto veritiero che se hai le spalle larghe e riesci a convincere la gente con gioco e risultati, allora l’equazione si ribalta e la Roma calcistica diventa un posto fantastico. Questa equazione ha dimostrato di conoscerla bene Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca, che noi tutti conosciamo più semplicemente come Paulo Fonseca.

Il portoghese, dopo una stagione di assestamento, sta guidando una delle migliori formazioni italiane. Un gruppo che non ha ancora perso (sul campo), domina in Europa League ed è solidissimo in campionato. Una formazione evoluta, moderna, che crea tanto (2° miglior attacco) ed ha una sua solidità difensiva (sesta miglior difesa). Il terzo posto in campionato, sorprende fino a un certo punto.

Roma, i clean sheet nelle prime 11 partite ufficiali: mai una difesa così rocciosa negli ultimi 6 anni

STAGIONE CLEAN SHEET 2020-21 6 2019-20 2 2018-19 5 2017-18 5 2016-17 3 2015-16 1

Dan Friedkin e la nuova centralità di Fonseca

Se facciamo un passo indietro, durante tutta la stagione 2019-2020 le parole che i media hanno speso su Paulo Fonseca hanno sempre strizzato l’occhio alla critica più che agli applausi. Con una rosa che oltre il 5° posto non poteva andare, l’allenatore portoghese ha estratto il massimo dai suoi ragazzi trovando diverse soluzioni molto propositive, e riuscendo a navigare con la forza delle idee in un clima che definire ostile e pretestuoso è puro eufemismo.

I numeri di fine anno ci dicono che la Roma ha terminato la stagione come “seconda squadra che crea più situazioni da gol”, ha segnato 77 reti (4° miglior attacco) ed ha finito l’estate in crescendo - 8 vittorie nelle ultime 11 -, migliorando i tanti singoli a disposizione: Ibanez, Mancini, Zaniolo, Diawara, Spinazzola e Pellegrini. Fonseca si è detto: “Mai completamente soddisfatto”, però la qualità del suo lavoro è stata innegabile.

Fonseca: "Tiago Pinto nuovo ds? Scelta di Friedkin, non mia"

Con l’inizio della stagione 2020-21, per provare a fare per provare a fare il salto di qualità è servito un cambio ai piani alti: da Pallotta a Friedkin, la Roma ha trovato il proprio 25° presidente. Il passaggio america-america, avvenuto dopo un lunghissimo chiacchiericcio estivo-autunnale, poteva portare qualche scompenso nella squadra, ma il portoghese, come da slogan, è rimasto perfettamente ancorato al lavoro sul campo e, nonostante un mercato non completamente soddisfacente – voleva un sostituto per Kluivert –, si è messo a sviluppare il materiale a disposizione. Partendo da Pedro e Dzeko, ma passando anche da Mkhitaryan e Veretout, l’ex Shakhtar ha iniziato a lavorare sull’evoluzione della sua squadra, plasmando la sua idea di calcio sul materiale tecnico a disposizione, e arrivando ad una formazione che finora non ha mai perso. Mica male.

Dopo 8 giornate di Serie A, e tre di Europa League, la Roma è una squadra estremamente piacevole da vedere, molto offensiva, divertente e insospettabilmente forte in difesa. Il mister portoghese, oltre ad essere uno degli allenatori più ipnotici quando parla, ha fatto dell’impassibilità la sua forza. Ogni volta che parla o si atteggia, dimostra un controllo anticlimatico all’ambiente sinceramente favoloso. Sempre concentrato, sempre a parlare del lavoro di campo, sempre disponibile e con il sorriso. Persino alla domanda “La Roma è da scudetto?”, lui ha ribadito “Che bisogna lavorare e pensare alla quotidianità”. La sua positività (una delle sue più grandi caratteristiche) sta trascinando l’ecosistema-squadra. Domenica contro il Parma, ad esempio, nonostante sette assenze pesantissime, la Roma ha dominato come se fosse l’amichevole del giovedì. Un 3-0 che ha reso inutile giocare il secondo tempo. Una vittoria che è la quinta in otto partite di campionato e la quarta consecutiva se consideriamo anche l’Europa League. Tutti si sentono importanti e tutti sono protagonisti allo stesso modo. Capolavoro di tattica e gestione.

Fonseca: "Non pensiamo alla classifica, ma a migliorare"

Da Mirante a Mkhitaryan passando a Spinazzola: i rinati

Un altro capitolo fondamentale nel rendimento di questa squadra sono i singoli. Dall’affaire Mirante-Pau Lopez (scambiati di ruolo), al pacchetto difensivo, Fonseca si ritrova un reparto solido e con ampi margini di miglioramento. A metà campo invece, di fianco al centro di gravità Jordan Veretout che anche Lele Adani ha definito imprescindibile: “A Roma girano tutti tranne Veretout”, si è posizionato Lorenzo Pellegrini. Il 24enne nato nella capitale, dopo 2-3 anni passati a zompare in campo alla ricerca della posizione giusta, oggi sembra fatto e finito per giocare a centrocampo con il francese. I due si fondono bene e sono complementari, mentre alle loro spalle cresce Villar.

A sinistra c’è la sicurezza Spinazzola, ormai definitivamente sbocciato nel laterale moderno capace di saltare l’uomo e venire dentro al campo, e davanti il vero uomo chiave giallorosso: Henrikh Mkhitaryan. Con 6 gol e 4 assist in stagione, l’armeno – rifiutato da mezzo Europa – è diventato il fulcro offensivo della manovra. Che fosse di questo livello non è certo una novità, ma che potesse diventare così centrale oltre i 30 anni, si.

In più, quello che fa l’ex Arsenal in campo viene arricchito dai due “world class player” che gli giocano affianco. Pedro ed Edin Dzeko incidono e decidono come non mai e nonostante 67 anni in due, i ragazzi proprio non li dimostrano. Come dice Michele Tossani nella sua newsletter: “Age is a state of mind”.

Pedro e Mkhitaryan esultano dopo un gol alla Fiorentina Credit Foto Getty Images

Dove puntare?

I tifosi più razionali già lo sapranno, ma vale la pena ribadirlo forte e chiaro: per questa Roma è molto difficile vincere lo scudetto. Nonostante il momento di forma sia clamoroso, per il titolo – che non si vince ora ma tra febbraio e marzo – almeno 2-3 squadre stanno davanti ai giallorossi. Gli obiettivi di questo gruppo devono essere altri. In particolare l'Europa League, dove ci sono serissime possibilità di vincere. Anche quando entreranno gli esuberi della Champions, questo gruppo rimane nel lotto delle favoritissime. Fonseca deve lavorare per quello. Tenere duro in campionato, quanto più possibile per raggiungere la Champions, e farsi trovare pronto nei turni ad eliminazione diretta. Nella capitale direbbero “se po’ fà”, però Roma non è stata costruita in un giorno. Per arrivare a dei capolavori come la città eterna, serve il tanto lavoro quotidiano.

Fonseca: "Scudetto? Le candidate sono Juventus e Inter"

Europa League Pokerissimo Roma: 5-0 al Cluj con doppio Mayoral 05/11/2020 A 19:46