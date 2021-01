Un gesto da vedere e rivedere, a suggellare un'azione corale perfettamente orchestrata. Signore e signori, ecco il gol "della domenica" (per una volta, si può davvero dire così!) autografato Mattia Zaccagni, plastica rovesciata degna dell'Album Panini grazie a cui l'Hellas Verona di mister Ivan Juric ha regolato lo Spezia a domicilio consolidando una classIfica da sballo. Da notare lo stop perfetto così come l'esecuzione del gesto tecnico, ma anche l'azione scaligera: palla dietro, palla avanti, inserimento del terzo uomo (Faraoni) e cross morbido di quest'ultimo per l'acrobazia di Zaccagni. Tutto molto bello. Come nei cartoni animati.