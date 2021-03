Lazio-Torino dovrà disputarsi regolarmente sul campo. Niente 3-0 a tavolino quindi, dopo che i giocatori biancocelesti avevano atteso 45 minuti in campo l'arrivo dei colleghi granata che, però, non erano neanche partiti per Roma - bloccati dall'ASL di Torino - in seguito a 10 casi covid nel gruppo squadra ( Dopo l'ulteriore rinvio di Juventus-Napoli ( si giocherà il 7 aprile ), il Giudice Sportivo ha confermato chedovrà disputarsi regolarmente sul campo.quindi, dopo che i giocatori biancocelesti avevano atteso 45 minuti in campo l'arrivo dei colleghi granata che, però, non erano neanche partiti per Roma - bloccati dall'ASL di Torino - in seguito a 10 casi covid nel gruppo squadra ( non si giocò anche Torino-Sassuolo ). La gara valida per la 25esima giornata si dovrà dunque giocare, come prevedibile dopo il precedente, proprio, di Juventus-Napoli, con la sentenza del CONI che annullò la vittoria a tavolino dei bianconeri

La sentenza del Giudice Sportivo

In scioglimento della riserva di cui al Comunicato del 4 marzo 2021, delibera di NON applicare alla Società Torino le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara. Rilevata l'altissima probabilità che potesse trattarsi di focolaio di cosiddetta Variante inglese, imponeva un periodo di quarantena domiciliare per ogni componente del gruppo squadra fin qui risultato negativo, con divieto assoluto di allontanamento dal domicilio, per un periodo di almeno giorni 7. La scadenza del provvedimento di quarantena era alla mezzanotte del 2 marzo 2021. [Gerardo Mastrandrea, Giudice Sportivo]

Insomma, il Giudice Sportivo ha riconosciuto nella fattispecie l'impossibilità del Torino a viaggiare e allontanarsi dalla quarantena domiciliare proprio fino alla mezzanotte del 2 marzo. Lotito, però, promette battaglia con la Lazio che ha comunicato che farà ricorso.

