Non senza soffrire, non senza sudarsela fino alla fine, ma la Lazio, dopo la vittoria roboante di Champions League, riparte anche in campionato. Luis Alberto e Immobile guidano la squadra di Inzaghi alla vittoria sul Bologna, portando via 3 punti importanti per le ambizioni dei biancocelesti, ma mettendo in luce fin da subito una musica differente rispetto alla passata stagione. Sì perché la Lazio soffre per un tempo – gol annullato al Bologna – e rischia grosso nel finale con un tocco dubbio di Parolo in area. Nel mezzo, appunto, gli squilli dei suoi due principali teneri, ma anche la riprova immediata che la Champions League pesa – e peserà eccome – nelle gambe di una squadra impegnata sul serio sui due fronti. Va bene così a Inzaghi, un po’ meno a Mihajlovic, che incassa infatti la quarta sconfitta in cinque partite di questa Serie A. Un Bologna generoso e propositivo, ma che continua a subire gol: per la 38a partita consecutiva infatti la formazione di Mihajlovic subisce almeno un gol, eguagliando il record negativo dei top 5 campionati europei detenuto dai tedeschi del Duisburg nel 1975.