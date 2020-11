"Ce la fai per Crotone? Certo se sto qua...": così Ciro Immobile all'arrivo alle visite in Paideia giovedì mattina.

Alla fine l'attaccante della Lazio ce l'ha fatta a uscire dal circolo vizioso in cui si era ritrovato, suo malgrado, ma ora può finalmente tornare a fare ciò che gli riesce meglio: giocare a pallone. Il passo successivo sarà riprendere gli allenamenti agli ordini di mister Simone Inzaghi che, verosimilmente, potrà inserirlo nella lista dei convocati per la sfida di sabato pomeriggio (fischio d’inizio ore 15:00) allo Scida contro il Crotone .

Al termine di una giornata convulsa , Ciro Immobile nella tarda serata di mercoledì ha ricevuto la notizia che attendeva da almeno 20 giorni: la negatività al tampone Covid. Il centravanti della Lazio ha infatti ottenuto il via libera dalla Asl per concludere l’isolamento.

Bloccato lo scorso 7 novembre dall’Asl per un tampone positivo e ha iniziato il periodo di isolamento con una serie di tamponi con esiti differenti. Il capocannoniere della Serie A 2019-2020 è sempre stato bene, perennemente asintomatico, già da quella prima positività del 26 ottobre alla vigilia della partenza per Bruges, seguita il 30 e 31 dalle negatività del laboratorio di Avellino (non validate dalla ASL) che lo avevano portato a scendere in campo contro il Torino. Dopo i risultati del 6 novembre al Campus Biomedico, la procedura è stata rispettata nella massima regolarità, comunicazione alle ASL compresa. Ora le visite mediche e forse, finalmente, il ritorno ad allenamenti e partite.