Al termine di una giornata convulsa, Ciro Immobile nella tarda serata avrebbe ricevuto la notizia che attendeva da almeno 20 giorni: la negatività al tampone Covid. Il centravanti della Lazio, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ha ottenuto il via libera dalla Asl per concludere l’isolamento domiciliare e giovedì mattina alle 8:00 si recherà alla clinica Piadeia per svolgere le visite mediche di idoneità sportiva e riprendere gli allenamenti agli ordini di mister Simone Inzaghi che, verosimilmente, potrà inserirlo nella lista dei convocati per la sfida di sabato pomeriggio (fischio d’inizio ore 15:00) allo Scida contro il Crotone.