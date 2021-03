Col brivido, la Lazio riparte e si lascia alle spalle un periodo negativo fatto di quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Serve il solito Felipe Caicedo, uno ormai abituato a imprese del genere, per mandare al tappeto un Crotone ostico e regalare a Simone Inzaghi un 3-2 prezioso quanto l'oro. Biancocelesti due volte in vantaggio, prima con un piattone volante di Milinkovic-Savic e quindi con un destro dal limite di Luis Alberto, e due volte raggiunti dal solito Simy, a segno su azione e poi su calcio di rigore, concesso dall'arbitro Rapuano per un intervento falloso in area di Fares su Messias. Decisivo anche Reina, che a 13 minuti dalla fine nega a Rispoli la rete del clamoroso vantaggio pitagorico. E quando Serse Cosmi (e il suo vice Michele Tardioli, presente in panchina per la squalifica del tecnico umbro) si sta illudendo di portare a casa il pareggio, ecco spuntare il guastafeste Caicedo. Lazio a -1 dal Napoli sesto, Crotone sempre ultimo. Ma vivo.

Classifiche e risultati

Serie A Lazio-Crotone: probabili formazioni e statistiche IERI A 16:08

Il tabellino

Lazio-Crotone 3-2 (primo tempo 2-1)

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu (84' Pereira); Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (70' Escalante), Luis Alberto, Fares (70' Lulic); Correa (76' Muriqi), Immobile (76' Caicedo). All. Inzaghi

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan (46' Djidji), Golemic, Luperto; Pereira (70' Benali), Messias, Petriccione (87' Di Carmine), Molina, Reca (65' Rispoli); Ounas, Simy. All. Cosmi

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini

Gol: 14' Milinkovic-Savic (L), 29' Simy (C), 39' Luis Alberto (L), 50' rig. Simy (C), 84' Caicedo (L)

Assist: Radu (L, 1-0), Magallan (C, 1-1), Immobile (L, 2-1), Escalante (L, 3-2)

Ammoniti: Djidji, Petriccione

Espulsi: nessuno

La cronaca in 9 momenti chiave

9' – Scatto solitario verso la porta di Immobile e sinistro da posizione defilata che Cordaz respinge in angolo.

14' – GOL DELLA LAZIO. Cross lungo di Radu per Milinkovic-Savic, che sul secondo palo spara in rete al volo col piattone. Lazio in vantaggio.

Milinkovic Savic (Lazio) in gol contro il Crotone Credit Foto Getty Images

29' – GOL DEL CROTONE. Controllo ai 20 metri di Simy, dribbling su Acerbi e rasoiata di punta dal limite che supera Reina. 1-1.

39' – GOL DELLA LAZIO. Radu per Immobile, sponda per Luis Alberto che dal limite fulmina Cordaz con un perfetto destro all'angolino basso. Lazio di nuovo avanti.

50' – GOL DEL CROTONE. Fallo in area di Fares su Messias: dal dischetto Simy spiazza completamente Reina, trovando il 2-2.

Simy (Crotone) in rete contro la Lazio Credit Foto Getty Images

74' – Cross di Luis Alberto per Milinkovic-Savic, che davanti a Cordaz mette incredibilmente a lato di testa. Occasionissima.

78' – Stupenda azione personale di Ounas, che lancia il neo entrato Rispoli: destro dell'ex leccese davanti a Reina, che salva la Lazio respingendo con un piede.

79' – Altra deviazione sottomisura di Milinkovic-Savic e gran riflesso di Cordaz, che evita il 3-2 della Lazio.

84' – GOL DELLA LAZIO. Tiro di Escalante che diventa un assist per Caicedo: stop e destro al volo da pochi passi che non lascia scampo a Cordaz. 3-2.

Il momento social

Il migliore

Luis Alberto. Quando si accende lui, si accende la Lazio. Il migliore dei biancocelesti: segna un bel gol, offre spunti ai compagni, mette Milinkovic-Savic davanti alla porta. In palla.

Il peggiore

Correa. Una delle grandi delusioni odierne della Lazio. Combina pochissimo, quasi nulla. E non a caso non completa la partita.

Immobile: "Critiche in Nazionale? Mi scivolano addosso"

Serie A Immobile riceve la Scarpa d'Oro: "Ora voglio l'Europeo" 10/03/2021 A 13:15