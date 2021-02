Vittoria adamantina per la Lazio nella corsa alla zona Champions: 1-0 sofferto contro una Sampdoria mai doma, punita al 24' dalla rete di Luis Alberto su assistenza di Milinkovic-Savic. Biancocelesti, ora, a 43 punti e impegnata in una certosina rotazione di giocatori in vista del durissimo impegno nell'andata degli ottavi di finale di Champions League di martedì contro il Bayern Monaco (sconfitto in Bundesliga contro l'Eintracht Francoforte), sempre all'Olimpico.