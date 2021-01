Seconda vittoria casalinga consecutiva per la Lazio che, dopo aver superato il Napoli all'ultima all'Olimpico, passa anche contro la Fiorentina. Già questa è una notizia, considerando i pochi punti racimolati in casa dalla squadra di Inzaghi. Ma che sofferenza nel finale, con la Viola che aveva riaperto la gara. Apre Caicedo, poi raddoppia Immobile (11 reti in campionato per lui). Nel mezzo un paio di chance non sfruttate dalla Lazio e l'infortunio di Ribéry. Nel finale qualche errore di troppo rianimano la squadra di Prandelli che riduce lo svantaggio con il rigore di Vlahovic. Non c'è tempo però per il pari e la Lazio mantiene così l'8° posto in classifica, mentre la Fiorentina interrompe la striscia di 4 risultati utili consecutivi.

Tabellino

Calciomercato Tabellone di mercato: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio IERI A 17:00

Lazio-Fiorentina 2-1

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (46' Muriqi), Hoedt, Acerbi; Lazzari (77' Radu), Milinkovic-Savic, Escalante (77' Cataldi), Luis Alberto, Marusic; Caicedo (58' Akpa-Akpro), Immobile (89' Muriqi). All. Simone Inzaghi

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta (73' Lirola), G.Pezzella, Igor; Venuti (60' Callejon), Amrabat, Castrovilli, Bonaventura (73' Kouamé), Biraghi; Vlahovic, Ribéry (38' Eysseric). All. Cesare Prandelli

Marcatori: 6' F.Caicedo (L), 75' Immobile (L); 88' rig. Vlahovic (F)

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo

Ammoniti: 43' Luiz Felipe, 45' Escalante, 82' Castrovilli, 87' Hoedt

Espulsi: nessuno

Classifiche e risultati

La cronaca in 7 momenti

6' GOL CAICEDO - Cross di Acerbi per Lazzari che agisce da sponda per Caicedo, girata sul primo palo e la Lazio è già in vantaggio. Prima occasione e primo gol.

10' CONTROPIEDE LAZIO - Padroni di casa in transizione: tre contro tre, con Caicedo che apre per Lazzari, ma l'esterno della Lazio calcia addosso a Pezzella.

20' CASTROVILLI COL TACCO - Ribéry allarga per Biraghi che crossa in mezzo per Castrovilli: il centrocampista se la alza e va col tacco volante, ma è tutto facile per Strakosha.

Castrovilli - Lazio-Fiorentina - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

26' GOL ANNULLATO A IMMOBILE - Ancora Fiorentina scoperta in campo aperto: Luis Alberto imbuca per Immobile che batte Dragowski in uscita. Tutto irregolare però, Immobile era in fuorigioco.

75' GOL IMMOBILE - Raddoppio Lazio con il gol del solito Immobile che tutto solo sul secondo palo non può sbagliare sugli sviluppi di un corner.

Caicedo, Immobile - Lazio-Fiorentina - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

77' OCCHIO A CASTROVILLI - Reazione della Fiorentina con il sinistro di Castrovilli appena entrato in area, c'è Milinkovic Savic a salvare sulla linea.

88' GOL DI VLAHOVIC - La riapre la Fiorentina col rigore messo a segno da Vlahovic. Penalty provocato da Hoedt per una trattenuta sullo stesso attaccante della Viola, dopo l'errore in disimpegno di Strakosha.

Il Tweet

Caicedo va via? L'attaccante ha dato la sua risposta...

MVP

Felipe CAICEDO - Mette a sedere i centrali della Fiorentina e sblocca la partita. È già tutto apparecchiato per la Lazio.

Fantacalcio

Promosso: Ciro IMMOBILE - Non manca il suo contributo in una vittoria della Lazio. Per essere in campo ha dovuto fare una seduta di infiltrazioni, lui trova comunque l'11° gol in campionato.

Bocciato: Giacomo BONAVENTURA - Non fa la partita che ti aspetti. Questa volta scende in campo da titolare, ma fatica a trovare la sua posizione ideale. Ancora lontanissimo dal Bonaventura che aveva fatto innamorare tutti tra Atalanta e i primi tempi del Milan.

I 20 momenti iconici dello sport nel 2020

Calciomercato Disastro Eriksen: 2° nella classifica dei più svalutati del 2020 30/12/2020 A 22:28