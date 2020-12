Dopo la storica qualificazione agli ottavi di Champions League, la Lazio cade in campionato contro l'Hellas Verona. All'Olimpico decisivi due errori marchiani dei biancocelesti: nel primo tempo un autogol di Lazzari, nella ripresa un retropassaggio folle di Radu che beffa Reina e regala il gol a Tameze. Inutile il temporaneo pareggio di Caicedo. Juric scavalca Inzaghi in classifica e atterra in zona Europa.

Il tabellino

LAZIO-HELLAS VERONA 1-2 (primo tempo 0-1)

LAZIO (3-5-2): Reina; Parolo, Acerbi (dal 28’ Hoedt), Radu; Lazzari (dall’81’ Fares), Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (dal 65’ Escalante), Akpa Akpro (dall’81’ Pereira), Marusic; Immobile, Caicedo (dal 65’ Correa). All. S. Inzaghi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Magnani; Faraoni, Tameze (dal 70’ Favilli), Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni (dall'88' Lazovic); Salcedo (dal 77’ Colley). All. Juric

Arbitro: R. Abisso

Gol: 45’ Lazzari (autogol), 55’ Caicedo, 67’ Tameze

Assist: Lazzari (1-1)

Ammoniti: Akpa Akpro, Caicedo, Reina, Fares (L), Salcedo, Magnani, Colley (H)

La cronaca in 6 momenti chiave

14’ CHANCE PER LA LAZIO - Clamorosa ingenuità di Barak in area di rigore, Akpa sradica il pallone al centrocampista e lo serve a Immobile: l'attaccante prova la conclusione di prima intenzione. Fuori di qualche metro

45’ VANTAGGIO DELL'HELLAS - Autogol di Lazzari! Milinkovic-Savic si fa scippare il pallone a centrocampo, Faraoni attacca il fondo e crossa sul secondo palo dove c'è Dimarco che calcia al volo. Decisiva la deviazione di Lazzari nella sua porta, beffato Reina. 1-0 Verona all'Olimpico

55’ PAREGGIO DELLA LAZIO - Ha segnato Caicedo! Gran gol dell'ecuadoriano che riceve da Lazzari e in girata manda la palla nell'angolino. 1-1 all'Olimpico

67’ VERONA DI NUOVO IN VANTAGGIO - Ha segnato Tameze! Retropassaggio folle di Radu, la palla è troppo corta per Reina. Tameze dribbla il portiere e deposita in rete: Hellas 2 Lazio 1

87' CHANCE LAZIO - Guizzo di Silvestri su colpo di testa di Milinkovic. Ribattuta di Immobile, che non inquadra lo specchio. C'è stata però la deviazione di un difensore del Verona.

95' LAZIO VICINO AL PAREGGIO - Deviazione di piede di Silvestri sul tiro a botta sicura di Pereira.

MVP

Marco SILVESTRI - Negli ultimi 10 minuti si supera: prima su Pereira poi su Milinkovic-Savic. Il migliore in campo come Consigli in Sassuolo-Benevento

L’angolo del Fantacalcio

Promosso. Felipe CAICEDO - Un gol alla "Caicedo", tutto potenza e coordinazione. Quartro centro in campionato. Torna spesso a centrocampo per aiutare la manovra con sponde utili

Bocciato. Stefan RADU - Un retropassaggio che condanna la Lazio proprio nel momento in cui sembrava concretizzarsi la rimonta.

Le pagelle

Il momento social del match

