Lazio ritrova Crotone con il successo arrivato solo grazie al gol nel finale di Caicedo. Così così Inzaghi tiene serrato il gruppo attendendosi un grande Immobile per la volata finale al 4° posto. Poi sulla Laritrova la vittoria dopo tre sconfitte consecutive, ma che sofferenza contro ilcon il successo arrivato solo grazie al gol nel finale di Caicedo. Così così la prestazione di Ciro Immobile che non riesce a festeggiare l'arrivo del trofeo della Scarpa d'oro 2020, matiene serrato il gruppo attendendosi un grande Immobile per la volata finale al 4° posto. Poi sulla sfida contro il Bayern , Inzaghi - a modo suo - stupisce.

"La Champions si può raggiungere"

Una vittoria che volevamo a tutti i costi e una vittoria che ci serviva dopo aver perso 4 partite nell'ultimo periodo. Abbiamo qualche punto di ritardo, anche perché avevamo abituato bene negli ultimi anni. Abbiamo faticato, ho visto comunque la solita Lazio, che ha espresso un ottimo calcio e avuto tantissime occasioni. Caicedo è importantissimo, avevo pensato di farlo giocare dall’inizio. Prima si allenava a singhiozzo, ma quando sta bene per noi è una grande risorsa. Sapevamo dell’importanza di questa gara. Per vincere serviva il cuore e i ragazzi ce l’hanno messo. Abbiamo perso delle partite dove potevamo fare meglio. Ci manca una partita, vincendo quella saremmo nel gruppo Champions. L’obiettivo Champions è difficilissimo, ma si può raggiungere

Ciro Immobile durante Lazio-Crotone - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Sul momento di Immobile

Ciro deve continuare a lavorare perché per tutti ci sono dei momenti di appannamento. Lui deve credere in se stesso perché è la Scarpa d’Oro. Volevo far giocare Caicedo con Immobile e Correa, poi ho fatto altre scelte. Sono contento per il rientro di Radu, che sa sia proporsi che difendere. Con lui e Luiz Felipe avremmo fatto una stagione migliore. Mi auguro di recuperare Lazzari e Akpa Akpro

Sul Bayern

Andremo a Monaco per fare la partita. Per noi è stato un grande obiettivo arrivare agli ottavi. Loro hanno fatto 8 gol al Barcellona e per i 4 gol che abbiamo preso noi si è parlato anche troppo

