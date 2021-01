Brutte notizie per la Lazio e, soprattutto, per Luis Alberto. Il numero 10 dei biancocelesti è stato infatti ricoverato d'urgenza per un attacco di appendicite ed è stato trasportato alla clinica Paideia per essere sottoposto ad intervento chirurgico. L'intervento è perfettamente riuscito e rientrerà a casa tra un paio di giorni. Dopo essere stato decisivo nel match contro la Roma, lo spagnolo salterà sicuramente le prossime due partite della Lazio: contro il Parma in Coppa e contro il Sassuolo in campionato.