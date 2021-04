Una sconfitta pesantissima. 3-0 contro la Lazio e in un colpo solo il Milan scivola dal 2° al 5° posto, con i rossoneri al momento fuori dalla zona Champions a causa della classifica avulsa . Non il modo migliore per impostare la volata di fine campionato, col rischio di sperperare quanto di buono fatto nella prima parte di stagione. Tifosi inferociti sui social anche per le reazioni di alcuni giocatori, uno su tuttiche - proprio questa sera - indossava la fascia di capitano contro la Lazio. A fine partita, con un 3-0 sul gozzo, il portiere dei rossoneri è andato a scherzare amabilmente con l'ex compagno di squadra Reina.