Con le vittorie di Milan, Inter e Juventus, il Napoli è obbligato a fare risultato in casa della Lazio. Per non perdere il treno Scudetto, infatti, la squadra di Gattuso dovrà lanciare un segnale forte anche senza Mertens, Insigne e Osimhen. Obbligata a fare risultato anche la Lazio che ha perso già troppi punti per strada nel corso della stagione visto l'impiego in Champions League, dove i biancocelesti hanno speso tante energie fisiche e mentali. Gattuso è costretto a schierare Petagna unica punta visto gli infortuni in avanti e inserisce Maksimovic al posto di Manolas in difesa. Inzaghi senza Correa che ha avuto un problema dell'ultimo minuto: tandem Caicedo-Immobile.