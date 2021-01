Roma è biancoceleste: la Lazio trionfa 3-0 contro una Roma spenta e praticamente mai in partita. Terza vittoria consecutiva per Inzaghi, trascinato da un super Lazzari e dalla doppietta di Luis Alberto; Fonseca si ferma dopo dieci punti in quattro partite e soprattutto deve interrogarsi sullo spessore dei suoi nelle partite che contano. La Lazio sblocca il derby al 14' grazie a un episodio: Ibanez si addormenta, non protegge palla e si fa beffare da Lazzari nella sua area, il pallone arriva a Immobile che con il destro insacca sotto l’incrocio. L'asse Ibanez-Lazzari si ripropone anche in occasione del 2-0: al 23' l'esterno biancoceleste brucia il brasiliano in velocità, cade dopo un contatto in area ma si rialza e serve Luis Alberto, che di prima dal dischetto pesca l’angolino. Qualche dubbio sulla posizione di Caicedo, in posizione irregolare e davanti a Pau Lopez. Doccia gelata per gli uomini di Fonseca, la partita entra nei binari preferiti dai biancocelesti: difesa, aggressività sulla palla e contropiede. E infatti nel secondo tempo la formazione di Inzaghi crea molti pericoli e pesca il tris ancora con Luis Alberto, che trova l'angolino da fuori area dopo un'altra super azione di Lazzari: doppietta. Gioco, partita, incontro: la Lazio stravince il derby con una prova di spessore, la Roma si lecca le ferite. E deve dimenticare in fretta.