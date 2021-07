Curioso siparietto con protagonisti Maurizio Sarri e Vedat Muriqi. Nella seduta mattutina nel ritiro di Auronzo di Cadore, il tecnico toscano ha rimproverato alcuni tifosi sugli spalti che criticavano l’attaccante kosovaro. L'ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juve si è avvicinato alla rete divisoria tra il prato e gli spalti e ha puntato il dito: “Se vi sento dire altre cose su Muriqi faccio vuotare tutto lo stadio”. I tifosi sono dalla sua parte: “Bravo mister”, in tanti urlano. Muriqi viene da una stagione poco fortunata, ma Sarri è dalla sua parte. Un motivo in più per avere fiducia. Ne va del bene dell'attaccante e della Lazio.

