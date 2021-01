La Lazio continua a volare e allunga la striscia di successi consecutivi in campionato: 2-1 al Sassuolo e quarta vittoria di fila per i biancocelesti. A decidere il match sono i soliti Milinkovic-Savic e Immobile , che ribaltano il vantaggio di Caputo: un punto nelle ultime tre partite per De Zerbi. L'avvio di partita è elettrizzante: il Sassuolo sblocca il match al 6' con Caputo su assist di Djuricic, la Lazio alza il baricentro e trova il pari su calcio d'angolo con il colpo di testa vincente di Milinkovic-Savic. Nel secondo tempo i ritmi sono più bassi, le squadre si coprono con più attenzione. Ci pensa Immobile, dal nulla, a completare la rimonta : palla a rimorchio di Marusic, sinistro vincente dell'ex Borussia Dortmund. Inzaghi aggancia il Napoli al sesto posto e tiene il passo di Juventus e Atalanta, entrambe davanti di due punti.

6' GOL DI CAPUTO - Palla in verticale di Locatelli per Traore, che apre per Djuricic: pallone dentro per l'ex Empoli, controllo e sinistro a battere Reina.