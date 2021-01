Calcio

Serie A, Lazio-Sassuolo - Simone Inzaghi: "Rinnovo? Siamo a buon punto..."

SERIE A - Al termine della sfida vinta per 2-1 contro il Sassuolo, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha espresso in conferenza stampa tutta la sua soddisfazione per la prestazione. E sul rinnovo di contratto? Regna l'ottimismo su quel versante...

