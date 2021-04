Felipe Caicedo, entrato dalla panchina nel finale, regala alla Lazio una vittoria di siderale importanza in chiave Champions League e risolve probemi. Come sempre, come il mister Wolf di "Pulp Fiction". Non era bastato, in precedenza, un gol di Lazzari (poi espulso) in campo aperto neutralizzato da una rovesciata in stile "Figu Panini" di Daniele Verde, attaccante di scorta per Italiano. Finale da far west: saltano i nervi e viene espulso anche Correa con Agudelo a sfiorare lo stesso destino. Vittoria biancoceleste dedicata a Daniel Guerini, con tanto di maglietta-ricordo. Lazio sesta a quota 52 dopo terza vittoria consecutiva, Spezia tranquillo solo in caso di sconfitta del Torino nel derby della Mole.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic (72′ Akpa Akpro), Leiva (77′ Cataldi), Pereira (51′ Luis Alberto), Lulic (51′ Fares); Correa, Immobile (72′ Caicedo) All.: Inzaghi.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Chabot, Bastoni (65′ Marchizza); Maggiore (65′ Agoume), Ricci, Sena (70′ Agudelo); Farias (70′ Verde), Piccoli (70′ Nzola), Gyasi All.: Italiano.

GOL: Lazzari 56′; Verde 73′; Caicedo (R) 88′;

ASSIST: Correa, Gyasi

AMMONITI: Chabot; Pereira; Correa; Inzaghi; Nzola; Agudelo

ESPULSI: Lazzari; Correa

