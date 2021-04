Lazio-Torino che non si era disputata lo scorso 2 marzo a causa dei molteplici casi di infezione da covid all'interno della squadra di Davide Nicola. In quel caso, addirittura, il Torino non si presentò all'Olimpico di Roma, facendo come il Napoli quando non si presentò a casa della Juventus ad inizio di stagione. Dopo Juventus-Napoli. Ora c'è la data del recupero: si giocherà martedì 18 maggio. Dopo settimane di attesa , finalmente è stata trovata una data per il recupero diche non si era disputata lo scorso 2 marzo a causa dei molteplici casi di infezione da covid all'interno della squadra di Davide Nicola. In quel caso, addirittura, ildi Roma, facendo come il Napoli quando non si presentò a casa della Juventus ad inizio di stagione. Dopo l'iniziale 3-0 a tavolino , la Corte sportiva d’Appello della FIGC aveva reso noto che Lazio-Torino andava comunque giocata come quel famoso. Ora c'è la data del recupero: si giocherà

Si era ipotizzato addirittura che il recupero della 25a giornata scalasse a dopo la conclusione del campionato, con l'ultima giornata fissata per il 23 maggio. Per fortuna è stato trovato il 18 maggio, anche se le formazioni in lizza per la salvezza restano insoddisfatte per questo spostamento. Con i giochi che potrebbero essere già chiusi il 18 maggio...

