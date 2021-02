Ore di attesa per capire se Lazio-Torino, turno infrasettimanale valido per la 25esima giornata di Serie A, verrà disputata regolarmente martedì 3 febbraio. Ovviamente, tutto dipende dalle nuove notizie in arrivo da Torino, considerando le tante positività all'interno della squadra di Davide Nicola che già non ha giocato l'anticipo contro il Sassuolo.