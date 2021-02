Torino-Sassuolo, in programma per venerdì sera, è stata rinviata causa focolaio di Covid nel club granata ma con ogni probabilità anche Lazio-Torino di martedì 2 marzo – turno infrasettimanale di Serie A - verrà rinviata per lo stesso motivo. "A tutela della salute dei calciatori granata e delle eventuali persone che ci entrerebbero in contatto", il viaggio nella Capitale infatti non verrà autorizzato secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport; l’Asl di Torino ha già inviato una comunicazione scritta alla Lega con la quale anticipa la decisione.