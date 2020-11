Nuovo capitolo della vicenda "tamponi Lazio". Il club biancoceleste dopo le polemiche del pre-partita di Champions contro il Bruges, ha deciso di sottoporre a nuovi tamponi alcuni dei giocatori "fermi" causa Covid e di farlo non tramite il laboratorio di Avellino (quello utilizzato per i precedenti test), ma con uno nuovo, il Campus Biomedico di Roma. Un terzo parere, diverso da quello della Uefa (Synlab) e del laboratorio campano.

Stando a quanto riportato dall'edizione online della Gazzetta dello Sport, dall'analisi dei tamponi è emersa la positività di tre i calciatori. Al momento i giocatori "fermi" sono Immobile, Lucas Leiva, Strakosha, Anderson e Lazzari, gli ultimi due non a disposizione di Simone Inzaghi dal 26 ottobre, prima della gara con il Bruges. I fari sono puntati sui tre casi più recenti e in particolare sui giocatori in campo a Torino, Leiva e, ovviamente, Immobile, positivo il 26 ottobre per Synlab, negativo il 30 e 31 per il laboratorio di Avellino e poi di nuovo positivo il 2 novembre, il giorno dopo aver giocato contro i granata di Marco Giampaolo. Sulle tre positività emerse il club ha subito chiesto le controverifiche dei tamponi, ma sono risultate positive anche quelle. Ancora sconosciutà l'identità dei calciatori che saranno costretti a saltare il big match contro la Juventus di domenica a pranzo.