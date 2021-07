Tegola in casa Lazio. Secondo la Gazzetta dello Sport è, infatti, emerso un caso di positività dopo i tamponi effettuati in vista della prima amichevole dei biancocelesti nel ritiro di Auronzo di Cadore, in programma alle 18.30 contro una selezione locale. Si tratterebbe di un giovane della Primavera aggregato al gruppo di Maurizio Sarri.

Il ragazzo sarà ora costretto a isolarsi e il resto della squadra effettuerà nuovi test in mattinata, con la speranza che non emergano ulteriori positività e che il lavoro di preparazione possa proseguire come da programma.

