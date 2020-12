Dopo la storica qualificazione agli ottavi di Champions League, la Lazio cade in campionato contro l'Hellas Verona. All'Olimpico decisivi due errori marchiani dei biancocelesti: nel primo tempo un autogol di Lazzari, nella ripresa un retropassaggio folle di Radu che beffa Reina e regala il gol a Tameze. Inutile il temporaneo pareggio di Caicedo. Juric scavalca Inzaghi in classifica e atterra in zona Europa.

--- Le pagelle della Lazio ---

Pepe REINA 6 - Sempre attento e reattivo. Non può nulla sul tap-in suicida di Lazzari e sul retropassaggio assassino di Radu

Marco PAROLO 6,5 - Abbassato in difesa per emergenza, annulla uno dei giocatori più forma della Serie A, Mattia Zaccagni. Il più positivo del terzetto della retroguardia di Inzaghi

Francesco ACERBI 6 - Prova a stringere i denti con un problema alla coscia, ma Inzaghi sceglie di non rischiarlo e lo toglie. Finora non aveva saltato neanche un minuto (dal 29' HOEDT 6 - Entra e freddo, ma non sbaglia quasi nulla)

Stefan RADU 4,5 - Un retropassaggio che condanna la Lazio proprio nel momento in cui sembrava concretizzarsi la rimonta

Manuel LAZZARI 5,5 - Fa e disfa. La deviazione nella sua porta è assolutamente evitabile, si riscatta parzialmente nella ripresa con l'assist a Caicedo (dall'81' FARES S.V.)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6 - Si ferma in occasione dell'1-0 del Verona reclamando un gioco pericoloso. Nel finale sfiora il 2-2 ma Silvestri chiude la saracinesca

Lucas LEIVA 5 - Prova ectoplasmatica in una stagione francamente ancora deludente (dal 65' ESCALANTE 5,5 - Non cambia l'inerzia della gara)

Jean-Daniel AKPA-AKPRO 6 - Mette dinamismo e fisico in entrambe le fasi. Più di così non si può chiedergli (dall'81' PEREIRA S.V.)

Adam MARUSIC 5,5 - Contiene Faraoni, ma ci si aspetta qualcosa di più dai suoi piedi

Ciro IMMOBILE 5 - Impreciso e poco ispirato. Serata no

Felipe CAICEDO 6,5 - Un gol alla "Caicedo", tutto potenza e coordinazione. Quarto centro in campionato. Torna spesso a centrocampo per aiutare la manovra con sponde utili (dal 65' CORREA 5,5 - Entra troppo tardi per lasciare un'impronta sulla gara)

All. Simone INZAGHI 5,5 - Senza Luis Alberto e Acerbi questa Lazio fa fatica, soprattutto con tanti impegni ravvicinati. Normale incappare in serate negative, ma un solo successo all'Olimpico su sei partite è un campanello d'allarme.

--- Le pagelle dell'Hellas Verona ---

Marco SILVESTRI 7,5 - Negli ultimi 10 minuti si supera: prima su Pereira poi su Milinkovic-Savic. Il migliore in campo come Consigli in Sassuolo-Benevento

Pawel DAWIDOWICZ 5,5 - Concede tempo e spazio a Caicedo sull'1-1

Matteo LOVATO 6,5 - Inizia malissimo, tanto che Juric vuole richiamarlo in panchina. La minaccia funziona, alza il ritmo e annulla, di fatto, il sergente Savic

Giangiacomo MAGNANI 7 - Altra grande prestazione del '95 in prestito dal Sassuolo: Immobile non lo salta una volta

Davide FARAONI 6,5 - Il rimpianto della Lazio piazza il cross decisivo per l'1-0

Adrien TAMEZE 7 - Agisce da falso nueve e lo fa da dio. Scatto felino sul retropassaggio suicida di Radu: un gol che vale tre punti (dal 70' FAVILLI 6 - Tiene la palla e subisce falli preziosi nel finale)

Miguel VELOSO 6,5 - Esperienza e corsa al servizio dei compagni

Federico DIMARCO 6,5 - Juric lo promuove sulla sinistra al posto di Lazovic: ci mette lo zampino nell'1-0

Antonín BARAK 6 - Palla sanguinosa regalata a Immobile in avvio, poi si riprende e porta a casa una discreta prestazione

Mattia ZACCAGNI 5,5 - Francobollato da Parolo che non gli lascia spazio sulla sinistra, si vede poco (dall'88' LAZOVIC S.V.)

Eddie SALCEDO 7 - Prima da titolare molto positiva. Il suo pressing costringe Radu all'errore sul 2-1 di Tameze. Prezioso (dal 77' COLLEY S.V.)

All. Ivan JURIC 7 - Il suo Verona si esalta con le grandi. Azzecca le scommesse Tameze e Salcedo oltre alla solita garra che mette dalla panchina. Leone

