Giornata d'importanza siderale per la Serie A. Al Meazza va difatti in scena Milan-Juventus, a tutti gli effetti una sfida scudetto. Qualora la banda Pioli dovesse infiocchettare l'ennesima impresa estrometterebbe quasi sicuramente i bianconeri di mister Pirlo dalla lotta per il titolo. L'Inter proverà nuovamente a sorpassare i cugini, ma con un Lukaku a mezzo servizio in quel di Marassi. Prova di maturità per la Roma, ultima spiaggia per Fabio Liverani, "prima" per Radja Nainggolan. Andiamo a scoprire insieme i 5 temi caldi.

Il Milan estromette la Juve?

La chance per il Milan è delle più ghiotte, ovvero spingere la Juventus a -13 in classifica estromettendola di fatto dalla corsa scudetto: la capolista proseguirà nel suo momento magico concedendo il bis a San Siro dopo il sonoro 4-2 della scorsa estate? Non si può non accordare i favori del pronostico al Diavolo, ma la Juventus è sempre la Juventus, soprattutto con un CR7 tra le proprie fila. Com’è come non è ne vedremo delle belle!

L'Inter regge con Lukaku a mezzo servizio?

Gli esami non hanno evidenziato lesioni, ma Antonio Conte non potrà certo contare su un Romelu Lukaku al top della forma per l'insidiosa trasferta di Marassi contro la Samp di mister Cluadio Ranieri. Riusciranno i nerazzurri a reggere l'urto con il loro cannoniere principe (con ogni probabilità) seduto in panchina? C'è Juve-Milan e dunque è tempo di tentare nuovamente il sorpasso al vertice, Lukaku o non Lukaku. Un'importante prova di maturità attende i nerazzurri.

La Roma fa sul serio?

Dopo il manrovescio subito dalla Dea, la Roma di Fonseca ha raccolto sei punti nelle ultime due partite inerpicandosi fino al terzo posto in classifica: la trasferta di Crotone - umiliato dall’Inter solo nel punteggio – ci dirà qualcosina di più sulle ambizioni dei giallorossi, decisi ormai a stazionare nelle prime quattro a dispetto dei pronostici iniziali.

Liverani, ultima chiamata a Bergamo?

La panchina per ora l’ha salvata, con la società intervenuta pubblicamente per difenderlo, ma la trasferta di Bergamo conserva giocoforza i crismi dell’ultima spiaggia: Fabio Liverani con il suo pericolante Parma affronta forse l’avversario più difficile in questo momento e dunque l’espressione è d’obbligo… Si salvi chi può! Impresa o deriva?

Nainggolan, buona la prima?

Dopo i tanti sassolini levati dalle scarpe per Radja Nainggolan è tempo di lasciar parlare il campo: e sul campo iol suo Cagliari assetato di punti ospiterà il Benevento alla Sardegna Arena. Sarà buona la prima da cavallo di ritorno per il “Ninja”? Le chiacchiere (ora) stanno a zero…

