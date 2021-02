Terza giornata di ritorno in Serie A che parte venerdì 12 febbraio con Bologna-Benevento e si chiude col Monday Night di lunedì 15 febbraio. Il piatto forte è Napoli-Juventus, seguito a ruota da Inter-Lazio, Milan capolista impegnato a casa della rivelazione Spezia. Cinque domande e cinque risposte sul 22esimo turno di Serie A.

Lo Spezia insidia il Diavolo?

Pratica Spezia scorbutica eccome per il Milan capolista, perché la banda Italiano si muove come un’orchestra e alla luce di una classifica buona non ha nulla da perdere potendosi permettere una gara garibaldina. Risultato a sorpresa al Picco? Difficile, ma non impossibile.

Pirlo, ultima spallata a Gattuso?

Due sconfitte nelle ultime tre partite in A, 12 punti di distacco dalla vetta da recuperare cui va addizionata l’eliminazione in Coppa Italia, un ambiente-polveriera: Gennaro Gattuso non può più sbagliare e il vecchio amico nonché compagno di mille battaglie Andrea Pirlo può infliggergli la spallata decisiva. Si, può, perché la Juventus sta benissimo mentre il Napoli è in confusione.

L’Inter supera il durissimo esame Lazio?

Big match scoppiettante quello del Meazza tra una Lazio reduce da esaltante filotto di sei successi consecutivi e un’Inter seconda forza della classifica e arrabbiata dopo la pesante estromissione dalla Coppa Italia per mano degli arci rivali della Juventus. La Lazio gira a mille, il colpaccio campeggia nelle sue corde: Conte rischia tanto.

Che fa la Roma con Dzeko?

Titolare o non titolare? Capitano o non capitano? La Roma prova a ripartire dopo il ko contro la Juve con una serie di incognite: la prima, quella principale, guarda il presente e il futuro del suo attaccante più prolifico. All'Olimpico arriva l'ostica Udinese di mister Gotti e al momento il bosniaco è in ballottaggio con Borja Mayoral per un posto al centro dell'attacco giallorosso: caso più aperto che mai, la sensazione è che potrebbe rimanere irrisolto. Almeno fino a giugno.

Cagliari e Parma affondano?

L'una impegnata contro l'Atalanta dei miracoli, l'altra a casa del Verona-rivelazione: per Cagliari e Parma si stagliano all'orizzonte due match complicatissimi. Se da una parte il ritorno di D'Aversa non ha portato i frutti sperati, dall'altra il rinnovo a Di Francesco non sembra essere stata la mossa più oculata. Fatto sta che Cagliari e Parma sono impantanate nei bassifondi della classifica e come tali alla disperata ricerca di punti salvezza, contro due avversari dalla condizione atletica a dir poco brillante: missione davvero proibitiva... Si salvi chi può!

