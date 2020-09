1. Torna il nerazzurro in Serie A: Inter e Atalanta, insidie all'esordio?

Torna il nerazzurro in Serie A. Inter e Atalanta si preparano all’esordio nella nuova stagione: per Conte c’è la Fiorentina, Gasperini farà visita al Torino. Dopo aver rappresentato l’Italia nell’agosto europeo con le final-eight di Europa League e Champions League, i due club lombardi sono destinati a essere protagonisti anche nel nuovo campionato. E vogliono ovviamente partire con il piede giusto: chi rischia di più? Viola e granata si sono affrontati nella prima giornata, successo degli uomini di Iachini: avversario ostico per i nerazzurri. Ma occhio a sottovalutare il Toro. Subito test non scontato per entrambe.

2. Ostacolo Roma per la Juve: Pirlo supererà il primo esame da allenatore?

Con la Sampdoria è arrivata una prova convincente, con i nuovi (Kulusevski e McKennie) subito in palla e con già alcuni spunti interessanti. I blucerchiati, però, non sono praticamente scesi in campo: parola anche di Claudio Ranieri, che nel post partita ha criticato l’atteggiamento troppo remissivo dei suoi. Ѐ bene celebrare l’esordio di Pirlo ma anche sospendere parzialmente il giudizio: con la Roma, al netto dei problemi dei giallorossi, arriva la prima vera prova per il nuovo tecnico bianconero. E per la Signora tutta: dall’Olimpico potrebbe arrivare un messaggio a tutto il campionato. In un senso o nell’altro.

3. Il Milan senza Ibra batterà anche il Crotone?

L’Ibra-mania nuovamente esplosa dalle parti di Milanello è stata bruscamente interrotta dalla notizia della positività al Coronavirus dell’attaccante svedese. Una mazzata per Pioli, che già in Europa League ha dovuto fare a meno di Zlatan: il Milan se l’è cavata contro il Bodø/Glimt, cosa succederà in campionato? Il Crotone ha faticato nella prima uscita stagionale, con il poker subito contro il Genoa a Marassi. I rossoneri vanno a caccia della seconda vittoria in campionato: l’assenza di Ibra peserà al punto da non trovare i tre punti?

Avversario Risultato JUVENTUS (C.I.) 0-0 LECCE (A) 1-4 Roma (A) 2-0 SPAL (A) 2-2 LAZIO (A) 0-3 Juventus (A) 4-2 NAPOLI (A) 2-2 Parma (A) 3-1 Bologna (A) 5-1 SASSUOLO (A) 1-2 Atalanta (A) 1-1 SAMPDORIA (A) 1-4 Cagliari (A) 3-0 SHAMROCK R. (EL) 0-2 Bologna (A) 2-0 Bodø/Glimt (EL) 3-2

* Tra parentesi la competizione, in maiuscola gli avversari sfidati in trasferta, in minuscolo i match giocati in casa

Ante Rebic e Hakan Calhanoglu Credit Foto Getty Images

4. Napoli e Genoa convincenti all'esordio: chi trova conferme?

Il Napoli è partito forte con la vittoria per 2-0 in casa del Parma, il nuovo Genoa di Maran si è sbarazzato con semplicità del Crotone. Azzurri e rossoblù sono due squadre che partono in questa stagione con una buona dose di entusiasmo: i partenopei si affidano a Gattuso, l’uomo che ha impresso la svolta in corsa nella passata stagione; il Grifone, dopo aver rischiato la retrocessione, si è rinforzato sul mercato con gli arrivi dei vari Zajc, Badelj, Zappacosta, Pjaca. Quale delle due squadre troverà conferme nella seconda giornata?

Gennaro Gattuso e Victor Osimhen - Parma-Napoli Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

5. Lo Spezia andrà subito a punti all'esordio in A?

L’esordio dello Spezia in Serie A è stato rimandato, ora l’attesa sta finalmente per finire. I liguri non sono scesi in campo alla prima giornata in quanto avversari dell’Inter, con buona pace dei tifosi spezini. Che non vedono l’ora di assistere all’esordio nella massima serie: di fronte il Sassuolo di De Zerbi, tra le squadre più belle di tutto il campionato. Riusciranno gli uomini di Italiano a trovare subito i primi punti in Serie A? I neroverdi contro il Cagliari hanno dimostrato di essere una squadra capace di produrre un enorme mole di gioco, ma che deve migliorare in finalizzazione e in costanza. Subito esame interessante per lo Spezia, che però ha margini per sognare la partenza con il botto.

