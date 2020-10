1. Ronaldo gioca subito? E la Juve rischia qualcosa con lo Spezia?

Sono stati due rallentamenti inaspettati, perché la Juventus da un decennio ha ormai abituato solo a vincere in Italia. Sempre e comunque. Sarà meglio invece farci l’abitudine, perché questa è una squadra in evoluzione e la realtà che circonda il mondo Juventus pare invece non averlo ancora del tutto capito. Morale la trasferta contro lo Spezia resta un territorio delicato per Pirlo, che continuerà a non avere de Ligt ma ritrova finalmente Ronaldo. Dopo 19 giorni il portoghese è guarito dal Covid-19, ma quasi 3 settimane di stop, sebbene da asintomatico, sono qualcosa che Pirlo dovrà valutare. Al di là dei singoli comunque la Juventus dovrà gestire un avversario - lo Spezia - che fin qui ha perso solo con Milan e Sassuolo, ovvero le due squadre più in forma di questo inizio stagione.

2. Il debry della lanterna vale di più per la Samp o per il Genoa?

Per la classifica, il Genoa. Per le ambizioni, la Sampdoria. Dopo aver perso le prime 2 la squadra di Ranieri si è messa a correre, con l’ultima e abbastanza clamoroso passaggio vittorioso in quel di Bergamo contro l’Atalanta. Una vittoria anche nel derby darebbe alla Samp 12 punti dopo 6 giornate: ovvero praticamente un terzo di quelli necessari a salvarsi, obiettivo stagionale. E con 32 ancora da giocare! Il Genoa di contro non vincere dalla prima giornata e ha bisogno di punti: l’emergenza Covid-19 ha certamente bloccato il lavoro di Maran, ma il tecnico adesso ha ritrovato praticamente tutti gli interpreti (Zappacosta escluso) e dunque deve provare a tirare fuori un po’ di orgoglio.

3. Il Milan soffrirà di vertigini o meno?

Non pare essere questa la situazione, con la trasferta a Udine che anzi può attestarsi come ulteriore fieno da mettere in cascina per una rincorsa al posto Champions che resta chiaramente l’obiettivo stagione. Mentre l’Atalanta sta un po’ soffrendo, il Milan deve provare ad allungare e Udine su quella che può essere la diretta concorrente nel corso della stagione a quella posizione. La squadra di Gotti infatti le ha prese tutte se non la vittoria soffertissima col Parma: visto anche il Milan in Europa League difficile pensare a un’impresa.

4. Che ne sarà dell’Inter senza Lukaku?

La domanda più interessante forse tra tutte di questa giornata di Serie A. L’Inter sfida il Parma, ovvero la squadra peggiore del campionato fin qui. Ci si aspetta dunque una reazione da tutti gli altri indipendentemente dalla presenza di Lukaku. Vero però che il belga ha segnato 5 dei 13 gol dell’Inter: poco meno della metà; dando qui dentro per altro la sensazione di essere imprescindibile per i movimenti offensivi di Conte. Morale della favola il match col Parma sarà interessante, al di là dei problemi enormi della squadra di Liverani, proprio per capire come si muoverà la squadra nella prima senza il suo trascinatore.

5. Napoli-Sassuolo, chi sogna in grande?

Entrambe. E sarà la partita più interessante del weekend. Due squadre in forma, che giocano bene e soprattutto 2 delle 3 squadre (la terza è il Milan) che paiono già essere stabili nella rappresentazione sul campo dell’idea tattica di chi c’è in panchina. E dunque si prospetta una partita interessantissima, anche perché di fatto stiamo parlando anche in questo caso di due dei primi tre attacchi del campionato – 16 gol il Sassuolo, 14 il Napoli (in mezzo l’Atalanta a 15). Da vedere come Gattuso gestirà le fatiche di coppa, anche se il turnover ha già dimostrato di essere una funzione interessante nel Napoli di Gattuso (che si è preso anche i complimenti di ADL). De Zerbi ha avuto tutta la settimana per prepararla. Insomma, popcorn.

