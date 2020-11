Il nono turno di Serie A assomiglia ad un viaggio in treno: si parte sabato da Sassuolo e si arriva lunedì a Genova. In mezzo tante soste, dalle più delicate a quelle più veloci. La prima a salire è l'Inter di Conte. Pensieri e domande su cosa sarà il futuro. L’obiettivo è vincere, in modo da sopravvivere all’inferno. Di contro il Sassuolo. Ancora imbattuto. In Emilia si sogna l’Europa, mentre a Milano più tranquillità. Poche ore dopo prendiamo un diretto per Benevento. Da Torino salgono tutti. Meno CR7. Il riposo del guerriero. Pirlo sceglie il coraggio e rilancia Dybala dal primo minuto. Azzardo? Da sabato a domenica, si torna a vedere una milanese. I rossoneri ospitano la Viola. Sponda Fiorentina sono ancora in confusione, ma in campo a San Siro non ci sarà il gigante. Ibra ancora out.

I rossoneri possono sopravvivere in testa senza l’uomo di ferro? Se sì, lo scudetto non è più utopia. Dalla Lombardia alla Campania, senza soluzione di continuità, alla sera ci aspetta Napoli. Un saluto a Diego, e poi dentro al San Paolo per la sfida con la Roma. Le due padrone dell’Europa League sognano in grande. I giallorossi, con una combinazione, possono pure andare in testa. Chi soffrirà di vertigini? L’ultima tappa è Torino. Giampaolo ritrova la Samp. Se vince è salvo. Se perde, chissà. In caso di esonero il suo capolinea è Genova, dove ci si ferma definitivamente per Genoa-Parma. Il nono turno di Serie A e le sue 5 domande più intriganti.

L’Inter non sta bene. E nonostante tutto è a -5 dalla vetta. La squadra ha un potenziale incredibile, ed in Serie A le bastano i lampi dei campioni per evitare sconfitte e brutte figure. In Champions no, ma questo è un altro discorso. Il tour de force che parte questo weekend e finisce con lo Shakhtar ci dirà la verità su Conte. O si tira avanti insieme, o si crolla. Il resto è solamente un inutile procrastinare. Sabato c’è l’esame Sassuolo. Imbattuto e con odore di primo posto. I neroverdi pensano all'Europa, ma la strada è ancora lunga. De Zerbi prepara la partita dell’ambizione, Conte quella del riscatto. Il pronostico, ad oggi, pende per l’Emilia: 51-49. Tra pioggia e nebbia uscirà un vincitore. Quello più meritevole.

Benevento-Juventus: Pirlo risparmia Ronaldo, azzardo?

Dall’Emilia in giù, si arriva a Benevento. In Campania Pirlo riabbraccia Inzaghi. L’uomo a cui ha tirato addosso una punizione in finale di Champions. Assist voluto? Probabilmente l’avevano studiata. Sicuramente non si abbracceranno durante la partita. La squadra di Pippo ha vinto a Firenze. Si è rialzata a 9 punti, molto meglio delle aspettative. Quella di Andrea è incostante, ma come l’Inter è ad un passo dal Milan. Il grande assente sarà CR7, Pirlo lo fa riposare: un azzardo? Delle ultime 7 reti della Juve in Serie A ne ha fatte 5. Il 71%. Chi segnerà i suoi gol, Dybala? La Juve ha l’obbligo di recuperarlo. Mentalmente e fisicamente. L’argentino sarà insieme a Morata. Tanto feeling con la Champions, meno con la Serie A. I bianconeri provano a stabilizzarsi, ma l’inciampo, con questa incostanza, è sempre dietro l’angolo. Il pronostico è tutto bianconero, però il Benevento non ha nulla da perdere. Occhio al ritmo dei campani, incostante ma fastidioso.

Milan-Fiorentina, i rossoneri possono vincere senza Ibra?

Di assenza in assenza, i campi di Benevento e Milano senza i campioni più lucenti. Al Sud, Cristiano, al nord, Zlatan Ibrahimovic. Il Milan ospita la Fiorentina per il secondo esame senza il maestro svedese. Chi copia? Vlahovic vorrebbe tanto, e Prandelli ci spera. La vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese può dar morale. I viola ne avrebbero tanto bisogno. Nelle ultime tre, zero vittorie. E la classifica piange. Di là c'è il Milan. Primo e imbattuto nel nostro campionato. Senza lo svedese, fermo a ottobre per il covid-19, due vittorie su due. Ma con Spezia e Crotone. Questa partita, contro una squadra vogliosa di rivalsa, ha un’importanza diversa. Ora i rossoneri sono controllati da tutti. Ci sarà Rebic. Tutti aggrappati ai suoi gol e al sistema di Pioli. In attesa di recuperarlo dalla quarantena.

Napoli-Roma: chi soffre di vertigini?

Termina il Milan e noi prendiamo fiato. Dalle 17:00 alle 20:45 abbiamo quasi quattro ore. C’è tempo per pensare e per viaggiare. Direzione Diego. La vigilia di Napoli-Roma porta con sé tutta la coda di mercoledì sera. L’emozione sarà sovrana. Però, in campo due grandi squadre. Padrone di Europa League e delle rotazioni allungate. Fonseca sta insegnando gestione del gruppo e delle assenze, mischiando giovani e grandi esperti. Gattuso, dopo qualche polemica, è tornato in sella al suo cavallo. Da quello che si vede, la solidità dei giallorossi è preoccupante per tutti quanti. L’approccio e il talento fanno la differenza. I favori del pronostico vanno lì, dagli imbattuti. Il Napoli si è un po’ calmato ma, volente o nolente, quello che è successo a Tigre può cambiare l’umore di tutti quanti. Il Sud in alto, chi è pronto a fare il salto di qualità? Ad oggi la Roma, ma l’emotività del San Paolo farà scattare gli azzurri. C’è tutto per una grande partita, sperando che il clima - di lutto - non fermi il flusso del gioco.

Torino-Samp, ultima chance per Giampaolo?

Superata domenica, arriviamo a lunedì. L’ultimo giorno di questa nona giornata spalmata su 72 ore. Tra Torino e Samp, la pressione è tutta sui padroni di casa. Anche se il quarto turno di Coppa Italia ha sorriso ai granata (turno abbordabile vinto 2-0 contro l’Entella), i blucerchiati di Ranieri (perso il derby per 3-1 contro il Genoa) sono anni luce messi meglio. Nonostante un rendimento simile (Samp 2 vittorie nelle ultime 5 – Toro una vittoria nelle ultime 5), la squadra di Genova può contare sul rendimento costante. 10 punti in 8 partite. Ritmo salvezza. Il Toro? 5 punti. Giampaolo sta boccheggiando da diverse settimane. La squadra con cui ha brillato dal 2016 al 2019 potrebbe essere il suo capolinea. Tutto su Belotti, sperando che segni. Dice Marco. L’esperienza di Quagliarella con il solito centrocampo dinamico, risponde Claudio. Rischia di essere una partita bloccata. Se il Toro perde, può tornare ultimo. Vietato sbagliare.

