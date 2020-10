1) Il Milan può davvero ambire allo scudetto?

La domanda è lecita e ben giustificata dai numeri da sogno della squadra di Stefano Pioli: 21 risultati utili nel post-lockdown, 10 partite di fila con più di due gol realizzati e miglior difesa del campionato con una sola rete subita nel derby vinto contro l'Inter. Milan e Roma, che si sfideranno a San Siro lunedì sera, sono gli unici club italiani che hanno vinto sia l'ultima di Serie A che l'impegno europeo, sintomo che le rose sono in grande forma dal punto di vista fisico e mentale, un risvolto, il secondo, da non sottovalutare in tempi di Covid. Lo scorso 28 giugno Milan-Roma 2-0 (gol di Rebic e Calhanoglu) è stata la prima scossa di Pioli contro una big, ora un successo dei rossoneri sarebbe un ulteriore indizio in chiave Scudetto. Chi l'avrebbe detto cinque mesi fa?

Pioli: "Scudetto? Non ci poniamo né limiti né obiettivi"

2) La Juve è CR7-dipendente?

L'opaco pareggio di Crotone è stato mitigato dalla doppietta di Morata a Kiev, ma il problema persiste: Cristiano Ronaldo rimane in isolamento nella sua villa di Torino in attesa di un tampone negativo. Senza il portoghese la manovra offensiva è sembrata macchinosa nonostante la freschezza di Chiesa e Kulusevski e i gol dello spagnolo. Il test allo Stadium contro l'Hellas Verona (un solo gol subito come il Milan) sarà determinante per capire se l'eventuale (e molto probabile) assenza del fenomeno di Madeira contro il Barcellona in settimana sarà un handicap oltremodo penalizzante.

Pirlo: "Morata ora è un uomo non il ragazzino del Real"

3) Genoa-Inter, quanto influiranno le assenze per Covid?

Maran rifiata: dopo aver avuto la rosa falcidiata dal Covid, il tecnico del Genoa ha ritrovato nelle ultime ore Criscito, Lerager, Zappacosta, Cassata e Destro. I cinque rossoblù, però, non dovrebbero essere a disposizione per la gara di Marassi. Dunque, resta l'emergenza. Una situazione che contraddistingue anche lo spogliatoio dell'Inter: Antonio Conte rivede Bastoni e Nainggolan, ma ha ancora fermi in isolamento Skriniar, Gagliardini, Radu, Young e Hakimi. Per i nerazzurri migliora la situazione in difesa con il rientro del difensore azzurro, ma peggiora a centrocampo dove gli incastri sono contati. Se confermate le assenze di Maran, Genoa-Inter avrà 12 forfait causa Coronavirus, un'altra partita.

4) Benevento-Napoli, chi vince la prima sfida tra ex rossoneri in panchina?

Dopo le tante avventure (e disavventure) da compagni di squadra, tra cui spiccano il Mondiale del 2006 e le Champions League vinte con il Milan nel 2003 e 2007, Pippo Inzaghi e Rino Gattuso si sfidano da avversari per la prima volta. Streghe a quota 6 in classifica: ai ko con Inter e Roma si sono aggiunte le belle vittorie contro Sampdoria e Bologna, per una squadra che ha dimostrato di avere coraggio e idee. Il Napoli, invece, si presenta sulle ali dell'entusiasmo dopo il netto successo contro l'Atalanta, in parte spezzato dall'inaspettato 1-0 casalingo subito dall'AZ Alkmaar. Chi vince il derby campano-rossonero?

Gattuso: "Arrabbiati di non essere partiti per Torino"

5) Riusciranno Giampaolo e Iachini a invertire il trend negativo?

Il Torino naviga in acque davvero tempestose con 0 punti nelle prime tre uscite di campionato (ancora da recuperare la gara contro il Genoa). Marco Giampaolo è finito sul banco degli imputati: anche contro il Cagliari i granata non hanno dimostrato di saper reagire alle difficoltà e di essere ancora una squadra troppo emotiva, salvata dai quattro gol del commovente Gallo Belotti, unico giocatore per ora a scrivere il suo nome nel tabellino. L'anticipo di venerdì sera contro il Sassuolo è già un dentro-fuori per il tecnico abruzzese. Così come decisiva sarà Fiorentina-Udinese per Beppe Iachini reduce da due k.o. e il pareggio deludente contro lo Spezia. Commisso lo ha confermato in settimana, aggiungendo "ma i risultati contano". Campanello d'allarme?

