Lazio, reazione o crollo post caso tamponi? E Immobile?

Intorno alla Lazio, la confusione. Il tutto parte dalla trasferta di Bruges, con i laziali che si presentano senza tanti titolari. Troppi, secondo i più maligni. Parte la caccia alle notizie. Dal club non esce niente, ma Luis Alberto, Immobile, Leiva (tre dei tanti) non giocano. Poi si passa al Torino. Confermate tutte le assenze, tranne quella di Immobile. Ciro, precedente positivo, torna negativo ed entra, segna e la Lazio vince. Il club continua a non comunicare. Da Torino alla Russia. Luis Alberto e Immobile ancora fuori, mentre Tare comunica speranzoso di poter riavere il bomber contro la Juve. Da lì, il silenzio. L'ASL non ha mai avuto la mappatura dei contagiati, quindi non conosce la situazione. La Lazio prosegue il silenzio e sottoporrà Immobile e Luis Alberto ad un altro giro di tamponi prima di domenica. Se negativi, giocheranno.

In tutto questo, i biancocelesti hanno tirato fuori gli artigli contro lo Zenit (1-1), e sicuramente ci riproveranno anche domenica alle 12.30. La squadra ha dimostrato grande forza anche nei momenti diffiicili. Contro la Juve sarà un vero e proprio esame: mentale, fisico e di classifica. Inzaghi disegna la formazione partendo da Correa e Milinkovic-Savic: stakanovisti, ma sani.

Juve, a chi tocca là davanti?

Se da un lato regna sovrana la confusione, dall’altro c’è calma piatta. La squadra come l’allenatore. La Juve di Andrea Pirlo, dopo due successi con 8 gol segnati e due subiti, si appresta a vivere il quarto esame stagionale. Il primo l’ha riacciuffato (2-2 vs Roma), il secondo non l’ha giocato (vs Napoli) ed il terzo l’ha ciccato (0-2 vs Barcellona). Nonostante questa discontinuità, naturale ma visibile a tutti, i bianconeri sono terzi a -4 dalla vetta. I primi 90 giorni sono stati molto movimentati, ora c'è la retta via. Il tutto corroborato anche dalla formazione. Pirlo sembra aver trovato i suoi 11, e adesso vuole continuità. Davanti Morata e CR7 e dietro l’inamovibile Bonucci. Al posto di Ramsey? Uno fra McKennie e Kulusevski. Dybala alternativa di lusso.

Atalanta-Inter, chi dimentica la Champions?

Dalle 12:30 ci trasferiamo alle 15:00. Dopo lo stadio Olimpico, tutti al Gewiss Stadium. Atalanta-Inter, oltre allo scontro nerazzurro, recita il ruolo di una partita chiave. Dopo il turno di Champions, lo score, sommato, segna 8 gol subiti e 2 soli fatti. Inoltre, nella top-6 di Serie A sono le due peggiori difese. Come se ne esce? Giocando il proprio calcio, senza snaturarsi e pensando solo al campionato. È l’ultima giornata prima della sosta: bisogna chiudere bene. L’Atalanta deve difendere il quarto posto, ma l’Inter è solo a -1. Chi vince, manda l’altra in crisi. Astenersi sostenitori del pareggio, non servirebbe a nessuno. Solo a limitare i danni. Lukaku ci sarà? Non lo sappiamo ancora, ma ci proverà. Di là, Ilicic torna titolare. Gasperini e Conte aggrappati ai loro leader.

Milan stanco, o solo un passaggio a vuoto?

Probabilmente è solo stanchezza. Nessun allarmismo in casa rossonera, ma occhi ben aperti. Dopo il Lille, anche il Verona, miglior difesa del campionato, viaggia molto veloce. Tatticamente la sfida sarà bellissima, almeno sulla carta. Ibra e i trequartisti del Milan contro le marcature a uomo degli scaligeri. Guerra di spazi.

Pioli deve ruotare i suoi, altrimenti rischia grosso. Juric confermerà l’11 che ha battuto il Benevento. Occhio a l’ex di turno: Kalinic. Verosimilmente, la partita si deciderà nei momenti di bassa intensità. Chi si troverà a proprio agio, vincerà. Le due miglior difese a confronto: non aspettatevi troppi gol. O forse sì.

Parma-Fiorentina, l'ultima di Iachini?

Mentre il Sassuolo, già venerdì sera, può diventare capolista della Serie A, la prima sfida chiave del nostro campionato si giocherà solo 71km più a ovest. A Parma, al termine di Parma-Fiorentina, potrebbe saltare la prima panchina della stagione. Giuseppe, Beppe, Iachini è vicino a scendere dalla giostra viola. Dopo 2 vittorie in 6 giornate, e l’idea di un gigantesco potenziale inespresso, Commisso medita il licenziamento. In sostituzione? Dopo i nomi di Sarri e Spalletti, ecco Prandelli. Tanta confusione. Il Parma non sta poi tanto meglio, ma l’hype su Liverani non ha ancora abbandonato Krause. Il pareggio con l'Inter ha ridato ossigeno all’ex tecnico del Lecce. Partita ad altissima tensione. Chi sbaglia, paga.

