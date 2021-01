Sette sconfitte non impedirono a Maurizio Sarri di vincere il suo scudetto. Lo scrivo perché Rino Gattuso e Simone Inzaghi sono già a cinque. C'è una squadra di cui si parla poco, e nei confronti della quale si usa più cipria che incenso: la Roma di Paulo Fonseca . Pratica una transizione rapida, tipo showtime; è passata, senza vergognarsi, alla " vituperata " difesa a tre, a conferma che la bellezza e l'efficacia non dipendono dai moduli: sono le idee - e i piedi, magari - a scremarli, a orientarli. Un anno fa si piazzò quinta. La staffetta americana tra James Pallotta e Dan Friedkin sembra aver dato stabilità. Per quanto la stranezza del periodo inviti alla cautela, non credo, sinceramente, che sia da titolo.

Secondo Voltaire (fu lui?), il dubbio non è piacevole ma la certezza è ridicola. D'accordo, la doppietta di Borja Mayoral a Crotone va presa con le pinze, e la miglior versione del "vecchio" Edin Dzeko - "juventino" per una panchina, al Bentegodi, e poi bloccato dal virus - non si è ancora vista: qualcosa, però, si muove. L'esplosione di Henrikh Mkhitaryan (8 gol, 7 assist) appartiene ai tesori di una manovra che, in campo aperto, risulta avvolgente e travolgente. Non è ancora un capo tribù, l'armeno: è un guerriero che, libero di testa e di gamba, trascinato trascina. I progressi di Gonzalo Villar, il timing di Lorenzo Pellegrini, il tremendismo di Jordan Veretout, le incursioni di Leonardo Spinazzola, la riscoperta di Rick Karsdorp costituiscono valori aggiunti. A Fonseca piace la costruzione dal basso, e anche per questo (non solo per emergenza) arretra Bryan Cristante.