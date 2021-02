Cagliari-Torino, match della 23ma giornata di Serie A 2020-2021 andato in scena alla Sardegna Arena Gara arbitrata dal signor Orsato. Il Toro torna a vincere dopo ben cinque pareggi di fila. Tre punti fondamentali per la squadra di Nicola. Vittoria fondamentale in ottica salvezza per la squadra granata, che ora si trova a +5 sulla zona retrocessione. Sempre peggio per il Cagliari, che nelle ultime dieci partite ha fatto un pareggio e ben nove sconfitte. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

=== CAGLIARI ===

Alessio CRAGNO 7,5 – Una assoluta certezza di questa Serie A. Le due parate su Belotti e soprattutto su Rincon nel recupero sono stratosferiche.

Daniele RUGANI 6 – Un po' rude, non certo perfetto, ma nel complesso sufficiente.

Diego GODIN 5 - Prova, soprattutto nel primo tempo, a dare la sveglia ai suoi, anche con qualche incursione offensiva. Paga però enormemente la pessima marcatura su Bremer in occasione del gol.

Luca CEPPITELLI 5,5 – Dei tre dietro forse è il peggiore, anche se Godin paga l'errore nel corner. Diverse chiusure errate, crolla nella ripresa.

Charalambos LYKOGIANNIS 5,5 – Buona gara nella prima frazione, cala totalmente nel secondo tempo quando non spinge più e si abbassa troppo.

Nahitan NANDEZ 6 – Ci mette grinta e cuore, come sempre. E' forse l'uomo più pericoloso dei padroni di casa, ma purtroppo non trova il gol.

Razvan MARIN 5 – Una grande occasione nel primo tempo, poi poco altro da segnalare. Partita abbastanza incolore. (Dall'80' Gaston PEREIRO S.V)

Radja NAINGGOLAN 6 – Partenza energica, come al suo solito. Tante incursioni in fase offensiva, meno lucido e utile in zona difensiva. (Dal 79' Leonardo PAVOLETTI S.V).

Gabriele ZAPPA 6,5 – Uno dei migliori dei sardi. Costante spina nel fianco sulla fascia. Tanta spinta sulla sua corsia di competenza. (Dall'88' Alfred DUNCAN S.V)

Joao PEDRO 5,5 – Fumoso per i suoi standard. Sbaglia diverse palle in avanti. Prova a rendersi pericoloso di testa, soprattutto nel primo tempo, senza successo.

Giovanni SIMEONE 5 – Esemplare l’impegno ma sotto porta è inconsistente. Ha occasioni per pungere ma non riesce mai a fare male. (Dal 69' Alberto CERRI 5 - Entra ma il Cagliari smette di attaccare).

All. Eusebio DI FRANCESCO 5,5 – Per oltre un'ora il Cagliari gioca un'ottima partita. Ma come ormai accade nelle ultime settimane, la sua squadra non punge in attacco e, di conseguenza, non segna. E così arriva la nona sconfitta nelle ultime dieci. Ora però la classifica fa veramente paura e, forse, la sua avventura in Sardegna finisce qui.

=== TORINO ===

Salvatore SIRIGU 6 - Pochi tiri in porta, tutti abbastanza facili. Serata in fin dei conti tranquilla la sua.

Armando IZZO 6 - Qualche insicurezza, ma non commette errori da matita rossa.

Nicolas NKOULOU 6 - Abbastanza preciso nelle chiusure, partita sufficiente.

Gleison BREMER 7,5 - Tanta personalità palla al piede, diverse chiusure importanti, soprattutto una su Cerri lanciato in campo aperto. Se ci aggiungiamo che il suo gol regala la vittoria, abbiamo l'MVP di oggi.

Wilfried SINGO 6 - Qualche sgroppata sulla destra che rilancia i suoi, anche se col pallone tra i piedi sembra sempre un po' impacciato nella prima frazione. Nel secondo tempo si riprende e si guadagna la sufficienza. (Dall'88' Mërgim VOJVODA S.V)

Sasa LUKIC 5 - Uno dei peggiori. Male sulla mediana, non fa nulla di utile alla sua squadra. (Dal 79' Daniele BASELLI S.V)

Tomas RINCON 6 - Non tira mai indietro la gamba, ma a volte è poco lucido. Ha il merito di fare l'assist per la testa di Bremer.

Rolando MANDRAGORA 5 - Evanescente, lontano dal gioco, per nulla inserito nei movimenti della squadra. Sembra un fantasma in campo.

Cristian ANSALDI 5 - Poco brillante, non va al cross. Schiacciato totalmente dalla spinta di Zappa.

Simone ZAZA 6 - Lotta come un leone sulla tre quarti. Generoso e volitivo, fatica però a rendersi pericoloso. (Dal 78' Federico BONAZZOLI 6 - Entra con buon piglio. Si rende utile in qualche ripartenza).

Andrea BELOTTI 6 - Anima di questa squadra, combatte su ogni pallone dal primo all'ultimo minuto. Sbaglia però una clamorosa azione nella ripresa

All. Davide NICOLA 6 - Bravo e fortunato. Il Torino segna in uno dei pochi tiri in porta avuti. Ma serve anche questo per salvarsi. Prima vittoria nella sua gestione, 3 punti forse decisivi nella lotta salvezza.

