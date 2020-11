La doppietta di Gervinho trascina il Parma alla seconda vittoria in questo campionato, condannando, dall'altra parte, il Genoa al quarto KO consecutivo. Ai rossoblu non basta il primo gol in carriera in Serie A di Shomurodov per tornare a punti anche in campionato dopo la vittoria ottenuta nel derby di Coppa Italia contro la Sampdoria. A Marassi festeggia Liverani, adesso a 9 punti in classifica e più distante dalla zona retrocessione, in cui, invece, continua a stazionare stabilmente il Genoa di Maran. Il futuro del tecnico rossoblu, adesso, sembra davvero a rischio.

Genoa

Alberto PALEARI 6: L'emozione dell'esordio assoluto in Serie A non si fa sentire: provvidenziale sul finale di primo tempo per alzare sulla traversa la conclusione di Gervinho.

Edoardo GOLDANIGA 6: Provvidenziale su Cornelius in apertura di gara, annulla l'attaccante danese per gli interi 90 minuti.

Cristian ZAPATA 5: Paga carissimo l'assist involontario a Gervinho per il momentaneo 0-2. Da un difensore della sua esperienza non ci si possono aspettare certi errori

Mattia BANI 5,5: Spesso in ritardo nelle coperture difensive su Gervinho. L'eccessivo nervosismo gli costa l'ammonizione nel finale.

dall'89' Mattia DESTRO S.V.

Paolo GHIGLIONE 6: Sa come alzare i ritmi sulla fascia, questa volta però i suoi cross non sono precisi e velenosi come nelle scorse uscite.

dall'81' Marko PJACA S.V.

Stefano STURARO 5,5: Il suo spessore a centrocampo si fa sentire: poco lucido, però, in fase di impostazione.

Milan BADELJ 6: In crescita rispetto alle ultime uscite, prova a graffiare con le sue conclusioni trovando davanti a sé un attento Sepe.

dall'81' Vittorio PARIGINI S.V.

Lukas LERAGER 5,5: La stanchezza degli impegni ravvicinati si fa sentire, manca di concretezza e di precisione nei passaggi.

dal 69' Miha ZAJC 5,5: Entra per dare una marcia in più, si limita all'ordinaria amministrazione.

Luca PELLEGRINI 6: Imprendibile nei primi 40 minuti in cui si divora Busi sull'out di sinistra, si spegne con il passare dei minuti.

Gianluca SCAMACCA 5: La stanchezza si fa sentire anche per lui, pesa tantissimo l'errore sottoporta alla mezz'ora.

Scozzarella e Shomurodov, Genoa-Parma

Eldor SHOMURODOV 6,5: FInalmente ha spazio e tempo per mettersi in luce, ripaga Maran con il gol e una prestazione di sacrificio.

dal 69' Goran PANDEV 5,5: Non entra mai realmente in partita, pochi palloni toccati.

All. Rolando MARAN 5,5: Quarta sconfitta consecutiva in campionato e penultimo posto in classifica, il suo futuro ora è davvero in bilico.

Parma

Luigi SEPE 6: Attento nel primo tempo su Shomurodov, non può nulla sull'uzbeko nella ripresa.

Maxime BUSI 5: Subisce il cambio di passo e l'esplosività di Pellegrini, più volte sono necessari i rientri di Gervinho per mettere una pezza alle sue mancanze.

dal 73' Simone IACOPONI 6: Entra in un momento delicato, non commette sbavature.

Bruno ALVES 6,5: Torna a prendersi sulle spalle la difesa dei crociati, la sua esperienza è sempre fondamentale.

Yordan OSORIO 5,5: Non sempre impeccabile in fase di disimpegno, Shomurodov e Scamacca nel primo tempo risultano davvero due brutte gatte da pelare. Per sua fortuna peccano sottoporta.

Riccardo GAGLIOLO S.V.

dal 19' Vincent LAURINI 6: Entra senza nemmeno scaldarsi visto il problema muscolare di Gagliolo ma si dimostra fin da subito attento e in ottima condizione di forma.

Juraj KUCKA 7: Illumina il centrocampo del Parma, sforna l'assist per il vantaggio di Gervinho e costruisce l'azione del raddoppio.

Matteo SCOZZARELLA 6: Combatte a centrocampo e si sacrifica in fase di non possesso. Lo ferma solo un problema muscolare nel secondo tempo.

dal 63' HERNANI 6: Niente guizzi particolari, si limita a controllare il risultato e orchestrare il giro palla.

Jarmin KURTIC 6: Sempre al posto giusto in fase di copertura, lascia maggiore spazio di manovra a Kucka in attacco.

Yann KARAMOH 6,5: Corre, aiuta i compagni in fase difensiva e sfiora il gol del possibile KO pochi secondi prima di lasciare il campo. L'ex Inter continua il suo percorso di crescita.

dal 73' Alberto GRASSI 6: Continua la sfortuna del numero 8, lascia il campo dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo dopo un brutto colpo alla spalla.

Andreas CORNELIUS 6: Marcato strettissimo da Goldaniga non riesce mai realmente a rendersi pericoloso. Buon lavoro a palla lontana per creare spazi agli inserimenti di Gervinho.

GERVINHO 7,5: Scatenato nel primo tempo, la doppietta certifica il suo stato di forma. Passano gli anni ma la sua rapidità di corsa e di pensiero non sembra arrugginirsi.

All. Fabio LIVERANI 6,5: Torna a sorridere dopo un periodo complicato: interrompe la striscia di 5 partite senza vittoria e ritrova tre punti fondamentali per rialzare il Parma in classifica.

