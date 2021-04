Inter-Sassuolo, recupero della 28esima giornata di Serie A andato in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, si è concluso col punteggio di 2-1 . Gara arbitrata da Massimiliano Irrati della Sezione di Pistoia . Con questo risultato l'Inter di Conte sale a quota 71 punti (a +11 sul Milan), mentre il Sassuolo di Roberto De Zerbi resta a quota 40 punti. Reti di Lukaku e Lautaro per i nerazzurri, a segno Traoré per i neroverdi. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6 - Inoperoso perché il Sassuolo conclude poco. Skriniar davanti a lui s'immola, incolpevole sul gol di Traoré.

Serie A Inter-Sassuolo, moviola: De Vrij trattiene Raspadori, era rigore 2 ORE FA

Milan SKRINIAR 6,5 - Emblematico il salvataggio su Boga. Viene centrato in pieno volto più volte e se la ride. Roccia.

Stefan DE VRIJ 6 - Rischia di provocare un rigore per la trattenuta su Raspadori. Meno sicuro rispetto ad altre occasioni.

Matteo DARMIAN 6,5 - Non fa rimpiangere Bastoni, buona prova anche in un ruolo non suo.

Achraf HAKIMI 5 - Avrebbe praterie davanti a sé, ma non le sfrutta. La rete di Traoré nasce da un suo errore. Periodo di involuzione per l'esterno. Il gol di testa sfiorato in avvio sarebbe servito per ridargli fiducia.

Nicolò BARELLA 6,5 - Buon lavoro dietro, in chiusura su Boga e quando viene spostato in mezzo. Utilissimo nel momento più delicato con fughe eroiche nell'altra metà campo. Ammonito, era diffidato e salterà la gara contro la sua ex squadra: il Cagliari.

Christian ERIKSEN 6 - Schermo davanti alla difesa. Il lavoro da regista paga a tratti con passaggi precisi ma senza idee brillanti per la fase offensiva (dal 59' Stefano SENSI 6 - Un buon ingresso. Ha bisogno di ritrovare continuità e tranquillità).

Roberto GAGLIARDINI 5,5 - Ordinato, partecipa a entrambe le fasi facendo valere una discreta condizione atletica. I suoi ritmi, però, sono troppo blandi (dal 70' Matias VECINO 5,5 - Non ha la grinta e la lucidità dei tempi migliori. Appannato).

Ashley YOUNG 6,5 - Primo tempo molto positivo con sgroppate e assist, come quello per l'1-0 di Lukaku. Nella ripresa cala e non chiude in occasione dell'1-2 del Sassuolo.

Romelu LUKAKU 7,5 - Gran torsione aerea sul gol dell'1-0, sacrificio per la squadra e assist per Lautaro sul 2-0. Andrebbero poi contati gli strappi non concretizzati dai compagni. Inesauribile.

LAUTARO MARTINEZ 7 - Agisce da regista offensivo, l'apertura sul gol dell'1-0 è notevole. Freddo in occasione del raddoppio. C'è anche la firma del Toro sulla fuga (dal 77' Alexis SANCHEZ 5,5 - Poteva chiudere la partita. Non lo fa. Pallonetto non da lui).

All. Antonio CONTE 6,5 - Squadra stanca come nelle ultime uscite ma la gestione è attenta e si materializza così un vantaggio fondamentale nella corsa allo Scudetto. Dieci vittorie consecutive. Del possesso lui se ne fa ben poco.

Lautaro Martinez esulta, Inter-Sassuolo, Serie A 2020-21, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6 - Non compie grandi parate, fa il suo senza potersi opporre alle due reti nerazzurre.

Jeremy TOLJAN 5,5 - Soffre Young e gli lascia troppo spazio sull'1-0 (dal 75' Lukas HARASLIN s.v.).

Vlad CHIRICHES 5 - Male su Lukaku, in ritardo su Lautaro. Insomma, bocciato e non all'altezza (dal 90' Isaac KARAMOKO s.v.).

MARLON 6 - Qualche pezza la mette. In avvio il pallone gli rimbalza sul braccio ma è un intervento involontario.

ROGERIO 5,5 - Nel suo caso il braccio è piuttosto largo ma Irrati non concede rigore. Non dà un grande contributo nelle due fasi (dal 75' Georgios KYRIAKOPOULOS s.v.).

Pedro OBIANG 6 - Vicino al gol da fuori, pericoloso e pimpante.

Maxime LOPEZ 6,5 - Quantità ma anche qualità per questo ragazzo. Rimedia un giallo assolutamente inutile: unica pecca.

Hamed Junior TRAORE' 6,5 - Un gran gol a coronamento di una prova da ricordare. Spina nel fianco.

Filip DJURICIC 6,5 - La sua classe viene fuori. Gran palla per Boga nel primo tempo, assist per Traoré nella ripresa. Promosso.

Jeremie BOGA 5,5 - Non sfrutta una buona occasione nella prima frazione. Murato (dall'80' Brian ODDEI s.v.).

Giacomo RASPADORI 5,5 - Si fa vedere poco là davanti. Chiede rigore sulla trattenuta di Skriniar, non viene ascoltato.

All. Roberto DE ZERBI 6 - Sassuolo in campo con tante defezioni per quella scelta saggia e solo da rispettare in tempi di Covid. Eppure, il possesso è sempre il marchio di fabbrica ed è anche sfortunato negli episodi chiave.

Classifiche e risultati

De Zerbi: "Sassuolo decimato? Noi non guardiamo i nostri interessi"

Serie A Lukaku-Lautaro: l'Inter centra l'allungo Scudetto, 2-1 4 ORE FA