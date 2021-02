Pepe REINA 5,5: non subisce reti, ma non si può certo dire che sia nella sua giornata migliori tra uscite mal valutate e palloni giocati insolitamente male coi piedi.

PATRIC 6,5: grandissima prova in marcatura. In leggera difficoltà solo all'ingresso del frizzante Damsgaard, che lo costrigge al giallo al 94'.

Mateo MUSACCHIO 7: l'ex Milan non lascia passare uno spillo anche se rischia un po', nel finale di gara, in uno scontro in area con Quagliarella.