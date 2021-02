Il Napoli ritrova Dries Mertens, al rientro da titolare dallo scorso gennaio e, con lui, anche la pericolosità offensiva: nella 24a di Serie A, allo stadio "Diego Armando Maradona", 2-0 al Benevento, firmato dal belga al 34' e dalla carambola di Politano al 66' . Strega praticamente mai pericolosa. Unica macchia, per gli azzurri, l'espulsione per doppio giallo di Koulibaly all'81'. Gattuso aggancia così la Lazio al sesto posto a 43 punti. Il Benevento resta a 25 e prosegue il suo lungo digiuno dalla vittoria, giunto ora a 8 partite.Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

Matteo POLITANO 7: fa partire l'azione dell'1-0 dalla destra e, al 66', va a segno in carambola, con l'anca. Tra i migliori in campo.

Dries MERTENS 7,5: rientra da titolare, dopo tanto tempo, in grande stile. Subito una "zampata" vincente da falso nueve e pericolo costantemente seminato nella retroguardia della Strega. Finalmente Gattuso, là davanti, ha una freccia (e che freccia!) in più.

Mister Gennaro GATTUSO 7: comincia a recuperare i lungodegenti come Ghoulam (al rientro da titolare anche in campionato) e Mertens. E il suo Napoli comincia a rifiorire. La primavera potrebbe portare davvero a buoni auspici.

Daam FOULON 4: pigro e distratto su Mertens, che tiene clamorosamente in gioco in occasione dell'1-0 del Napoli. Perde troppi palloni ed è impreciso per tutti i 64' minuti in cui resta in campo.